Zenészek és nomádok filmkockákon

Csak akkor tudtam utazni, ha volt elég pénzem arra, hogy itthon is működjön a család, és menni is tudjak. Nem tudtam folyamatosan fényképezni, mint egy fotóriporter, de legtöbbször mindig azt csináltam, amit szerettem. Ha már nem volt jó, akkor váltottam. A végtelenségig nem szabad rabjává válni valaminek a fotográfián belül sem. Fiatalon elkapja az embert a nagy mindenféle, nagy fesztiválok, nagyváros, érdeki az embert. Elég gyorsan elegem lett ebből, meg a nyugati életből, arra vágytam, hogy mást találjak, ahol tudok dolgozni, fényképezni. Azért nekem is kellett olyat csinálni, ami nem mindig a szívem csücske volt, de elvállaltam. Én mindig visszafelé igyekeztem a több pénzből az egyszerűbb élet felé, vidékre, falura, tanyára, természetbe. Nálam így működik még most is.