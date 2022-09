Józan döntést hoztak a muzeológusok

ezekben a tervezetekben valóban meghökkentő igények szerepeltek. A korábbi definíciótól jelentősen eltérő javaslat a múzeumok hagyományos funkcióin túl a meghatározásba emelt volna olyan elemeket is, melyek felvethettek volna ideológiai áthallásokat is. Ezek a látszólag pozitív pontok: „demokratikus és polifonikus tér”, „emberi méltóság és a társadalmi igazságosság, a globális egyenlőség és a bolygó jólléte” emlegetése nemcsak jelentősen kitágította volna a múzeumok szerepét, háttérbe szorítva az intézmények eredeti funkcióit, de e pontok általános és nem lehatárolt jelentése sok zavart okozhatott volna. Ráadásul, e pozitív jelentéstartalmú kifejezések mögé bújva, a múzeumok által követendő ideoló­giai irányt is megszabta volna. A liberalizmus paradoxona sejlik fel itt: majd a szabadelvű definíció elmondja, hogy mit is szabad…