Kultúránk szakrális kincsei

Idén is a Magyar Nemzeti Múzeumban nyitják meg ünnepélyes keretek között az Ars Sacra Fesztivált szeptember 16-án.

A megnyitón köszöntőt mond Novák Katalin köztársasági elnök és L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. A fesztivált Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek nyitja meg.

Az Ars Sacra Alapítvány kuratóriuma közleményében olvashatjuk a következő sorokat:

Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket! (Jn13,34)

Ezzel a mottóval indítják a XVI. Ars Sacra Fesztivált. Istenről, az isteniről csak szuperlatívuszokban szólhatunk. E szándékot kifejezve a szakrális művészeti alkotások és előadások legjobbjainak segítségével kívánják bemutatni a Szépet, az Igazat és a Jót.

Ízelítőt szeretnének adni kultúránk szakrális kincseiből, bemutatni a nagy magyar művészek, a nagy reményű fiatal tehetségek előadásait, alkotásait. A kiemelt programok szereplői többek között: a Gemma énekegyüttes, a Klukon Edit, Ránki Dezső házaspár és Fülöp fiuk, Bogányi Gergely, Fassang László, Lackfi János, Szabó T. Anna, a Szent Efrém Férfikar és a 25 éves Misztrál Együttes. A legújabb és máris világhírűvé vált magyar koncerthelyszín, a Magyar Zene Háza ad teret a tehetséges ifjú zongoraművész, Ránki Fülöp előadásának, aki Kodály Zoltán ritkán hallható, összes zongorára írott művét játssza el nagy zeneszerzőnk születésének 140. évfordulója alkalmából. Először lép fel a fesztiválon a fiatal Jazzation Acapella Együttes és a patinás Makám együttes. Lackfi János irodalmi estjén most először Dorottya lánya énekel, Bogányi Gergely pedig testvérével, Bogányi Bernadett fuvolaművésszel játssza saját szerzeményét. Két korábbi fellépőjüket is sok év után láthatja újra a közönség, Juhász Róza színművészt és Konyicska Renáta zongoraművészt. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás most első alkalommal szerepel zenekari koncerten az Anima Musicae kamarazenekarral.

Értékteremtő céllal kezdeményezték a már hagyományossá vált négy ökumenikus Keresztkoncert mindegyikén, hogy egy-egy mű ősbemutatójával színesítsék műsorukat. Ezzel a gesztussal négy felekezetben is a szakralitás mai létjogosultságát hangsúlyozzák. E művek Bogányi Gergely, Tasi Csaba, Kecskés D. Balázs és Bubnó Tamás szerzeményei, az elhangzás sorrendjében.

A Néprajzi Múzeum is csatlakozott a különleges helyszínekhez. Új művészeik között mutatkozik be a világhírű, Franciaországban élő magyar szobrászművész, a Szent István-bazilika altemplomában kiállító Maria de Faykod, Lourdes-ban álló A feltámadás keresztútja című alkotássorozatának nagyméretű fotóival, melyeket a művész maga készített. Tavaly, az Eucharisztikus Kongresszusra álmodták meg a magyar szenteket, boldogokat és tiszteletreméltó személyeket ábrázoló szabadtéri kiállításukat. Idén ismét bemutatják a kiállítást a Budai Várban, a Magdolna torony előtti téren. Ez a kiállítás szeptember 26-ig látogatható. Az Ars Sacra Fesztiválon minden év szeptemberének harmadik szombatján a történelmi egyházak képviselői megnyitják templomaik kapuját, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket. Építészeti-művészeti értékek, előadások, beszélgetések, gyerekprogramok, filmvetítések, kiállítások várnak mindenkit a Nyitott templomok napján.

Borítókép: Ars Sacra Fesztivál (Fotó: Thaller Tamás)