Ma van a magyar dráma napja

A magyar dráma napját Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendezik meg ezen a napon, hogy ráirányítsák a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire és új művek születését ösztönözzék.



Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet idén felolvasószínházi előadással várja az érdeklődőket a magyar dráma napján a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Az Örkény István drámaírói ösztöndíj egyik nyertes pályaművéből, a Sündisznótánc című darabból hallhatnak részleteket a látogatók. A múzeum vendége a szerző, Darvasi Áron és mentora, Radnóti Zsuzsa dramaturg lesz.

A budapesti Nemzeti Színház Sarkadi–Fábri–Nádasy–Vincze Körhinta című művét, valamint Székely János Caligula helytartója című darabját tűzi műsorra.

A magyar dráma napján Szegeden kezdődik a Magyar Színházi Társaság Jó kérdés című beszélgetéssorozatának új évada, amelyben a program országjárásra indul, hónapról hónapra más helyszínről jelentkezik. A szerdai beszélgetést élőben, online lehet követni a Szegedi Nemzeti Színház, a Magyar Színházi Társaság és a Jó kérdés Facebook-oldalán. A Klasszikusok újragondolva alcímű sorozat első állomásán, a Reök-palotában a Szegedi Nemzeti Színház, a Kövér Béla Bábszínház és a Szegedi Pinceszínház vezetői beszélgetnek majd.

Az Örkény Színház rendhagyó nyílt próbával ünnepel: szeptember 21-én az évad első nagyszínpadi bemutatója, a Liliom próbafolyamatába nyerhetnek betekintést az érdeklődők. Molnár Ferenc színművét Kovács D. Dániel rendezésében október 7-én mutatják be a nagyszínpadon.

A Magyar Színház a jeles nap alkalmából a nézőket tízszázalékos kedvezménnyel várja, amely a teátrum Tündér Lala, Valahol Európában, Tizenhét hattyúk, Utánképzés ittas vezetőknek és Időfutár című előadásaira érvényes.

A debreceni Csokonai Színház is ünnepi akciót hirdet: szerdán kedvezményesen lehet jegyet váltani két októberi kortárs magyar dráma előadásukra.

A dunaújvárosi Bartók Színház a magyar dráma napja alkalmából pénteken mutatja be Barta Lajos Szerelem című darabját Czajlik József rendezésében. Az előadás a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatával közös produkcióként valósul meg.

A magyar dráma napját a határon túl is megünneplik. A Komáromi Jókai Színház két előadással készül: a társulat a Béres Attila rendezte Tótékkal vendégszerepel a budapesti József Attila Színházban, míg saját játszóhelyén a Nomád Nemzedék Társulat vendégjátékát, Csoóri Sándor Halálra táncoltatott lány című művét láthatja Novák Péter rendezésében a közönség.

A nagyváradi Szigligeti Színház felolvasószínházi eseményt és sajtóbeszélgetést szervez a magyar dráma napja alkalmából. Az eseményen a színház színművészei olvassák fel Mihály Zsombor A helyi című drámáját, amely a nagyváradi Szigligeti Színház, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem közösen meghirdetett, DráMÁzat elnevezésű drámaírói pályázatának Debüt kategóriájában ért el első helyezést 2021-ben.

Borítókép: Madách Imre arczképe Balassa-Gyarmaton (Forrás: OSZK Digitális Képarchívum)