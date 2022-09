Szimbólumok és magánmitológia

F. Kovács Attila a 70-es évek óta több művészeti ágban maradandót alkotott itthon és a nemzetközi színtéren egyaránt. Építésznek indult Makovecz Imre tanítványaként, mégis filmdíszletek tervezésével szerzett hírnevet. Bódy Gábor Psychéjén kívül Szabó István A napfény íze és Sándor Pál Szerencsés Dánielje mind őt dicsérik. A rendszerváltás táján képzőművészként ugyancsak sikerrel mutatkozott be, a Műcsarnok mellett kiállított Berlinben, Szöulban, Chicagóban és New Yorkban is. Ekkortól dizájnerként nemzetközi hírű konceptdizájn-bútorkollekciókat tervezett és mutatott be Londonban Megyesi Zsuzsával. Az enteriőrökön, éttermeken és bárokon kívül olyan, nagy jelentőségű múzeumok kialakítását álmodta meg, mint a Terror Háza vagy a Sorsok Háza. Előb­biért 2022-ben megkapta a Kossuth-díjat.