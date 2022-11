A felejthetetlen Latyi

„Latabár Kálmán nagy népszerűségének útja tövisekkel volt kirakva, csak ezekről a tövisekről a nagyközönség általában vajmi keveset tudott” – jegyzi meg Rátonyi Róbert, a kitűnő operettszínész a műfaj történetét és meghatározó szereplőit bemutató könyvé­ben.

Tény, a művész máig az egyik legnépszerűbb nevettető az operettszínpadok történetében, a Latabár név pedig az ő személyének köszönhe­tően vált fogalommá.



Már dédapja, Latabár Endre is színész volt; nagyapja, Latabár Kálmán Árpád és édesapja, Latabár Árpád szintén ezt a pályát választotta. Latyi, azaz Latabár Kálmán 1902. november 24-én, Kecskeméten született. Vonzotta a színpad, így elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, majd 1922-ben a Várszínházban táncos-komikusként mutatkozott be a közönség előtt, s csakhamar a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött. Eljátszotta az operettirodalom meghatározó táncoskomikus szerepeit, talán máig emlékezetes a legendás, Szinetár Miklós rendezte Csárdáskirálynőben nyújtott alakítása. Bóniként a Stázit megformáló Gyenes Magda, illetve a Szilviát alakító Németh Marika, no meg Honthy Hanna mellett játszott táblás házak előtt. Mozgóképen is sikeres kar­riert jegyez, több tucat filmben tűnt fel, láthatjuk például a Mágnás Miska film­operett Pixi grófjaként, de az Állami Áruház női konfekció­jának vezetőjeként is brillírozott.

Részlet az Egy szoknya, egy nadrág című filmből (Forrás: YouTube)



Karakterszínész volt, s nem mellesleg rendkívül népszerű. Ennek köszönhetően ha meg is találták komolyabb szerepek, akkor – ahogy Márkus László kritikus egy 1940-ben írt cikkében írja – „a legmeghatóbb nüan­szokra felépített jelenetet is harsogó röhögés nyugtázta a nézőtérről”. 1945-ben az előadás előtt a Színháznak úgy nyilatkozott, sosem szeretett volna Hamletet játszani, meg van elégedve azzal, amit csinál. „Nincs az a pénz, ­amiért Lear királyt eljátszanám. Egy királyt fogok játszani, az is Menelaus a Szép Helénából” – mondta.

Azonnal megérzem a közönség hangulatát, még benn sem vagyok a színpadon és tudom, hogy kevesebbet kell-e csinálni, vagy többet”

– tette hozzá.



Talán ebben keresendő sikerességének a titka, hiszen – a kezdetektől egészen 1970 januárjában bekövetkezett haláláig – nemcsak értette, hanem érezte is a közönséget.

Borítókép: Latyi 1939-ben, partnernője Szondy Biri (Fortepan)