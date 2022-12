Mikulás-napi programok a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A verset mondó gyerekek apró ajándékot is kapnak a Fővárosi Állat- és Növénykertben a Mikulástól. A barlangteremben kézműveskedés is várja a gyerekeket, valamint a karácsonyi mézeskalács-díszítést is ki lehet próbálni.



December 6-án, Mikulás napján mutatkozik be továbbá a nemrég érkezett dolmányos hangyász. Ezt az állatkertekben igen ritkán látható állatfajt utoljára több mint nyolcvan éve mutatta be a városligeti intézmény.





December 6-án színes programokkal várja a gyerekeket a Fővárosi Állat- és Növénykert (Fotó: Zoobudapest.com)

A Mikulás-napi program része két vezetett séta is, amelyeken az állatkert munkatársai és a Pesti Magyar Színházban novemberben bemutatott Madagaszkár című, az ismert animációs filmen alapuló zenés kalandtúra főszereplői segítségével lehet megismerni elsősorban azokat az állatokat, akik a musicalben, illetve a filmben is szerepelnek. A vezetett séták 11 és 13 órakor indulnak a főbejáratnál lévő információs pavilontól.



Borítókép: A Mikulás meglátogatja az állatokat is (Fotó: Bagosi Zoltán/Zoobudapest.com)