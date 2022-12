Tíz új magyar operafelvétel

A MagyarOpera200+ kiadványban helyet kapott Dohnányi Ernő Simona néni, Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita, Hubay Jenő Az arany meg az asszony, Szörényi Levente–Bródy János István, a király című rockoperájának szimfonikus változata Gyöngyösi Levente hangszerelésében, Tóth Péter–Örkény István Tóték című alkotása kétfelvonásos változatban és Vajda János A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása című operája. A pendrive ugyancsak tartalmazza Goldmark Károly Sába királynője című operájának teljes stúdiófelvételét – a CD-bokszban korábban egy színpadi előadáson rögzített szemelvények jelentek meg –, amely az opera tévéfilmváltozatához készült, és két korábbi Erkel-felvételt is. Az Opera 2018 júniusában a jobb nemzetközi megismertethetőség érdekében olasz nyelven is rögzítette a Bánk bán legnépszerűbb részleteit, míg 2019 októberében Erkel és a Doppler fivérek Erzsébet című operájának Erkel által komponált II. felvonását is felvette. Ez utóbbi 2020 novemberében önálló kiadványként is megjelent.

Az Opera emellett tovább kívánja bővíteni a népszerű internetes zenei streamszolgáltatók (Spotify, Apple, Tidal, Deezer, stb.) kínálatában elérhető felvételeinek számát.

A 18, korábban megosztott hanganyag 2023 január végéig nyolc további címmel bővül: Bozay Attila Az öt utolsó szín; Erkel Ferenc Bánk bán (olasz változat, részletek); Ruzitska József 200 éves jubileumát ünneplő alkotása, a Béla futása; Madarász Iván Utolsó keringő; Solti Árpád La Violetta; Szörényi Levente–Bródy János István, a király (szimfonikus változat); Tallér Zsófia–Szilágyi Andor–Szöllősi Barnabás Leánder és Lenszirom; Vajda János Mario és a varázsló, és a tervek között szerepel további két felvétel – Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány, Varga Judit Szerelem – közreadása is. A felvételeken közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara és szólistái, valamint a Kolozsvári Állami Magyar Opera Zenekara, Énekkara és szólistái (Béla futása), a Savaria Szimfonikus Zenekar (Utolsó keringő) és az UMZE Kamaraegyüttes (La Violetta).

Borítókép: Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)