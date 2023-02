Megoperálták Eszenyi Enikőt, nem tartják meg a bemutatót

Amint azt a sajtó nyilvánosságra hozta, a Játékszín február 22-i fotóspróbáján baleset történt. Eszenyi Enikő szilánkos csuklótörést szenvedett, sérülését szerda este operációval állították helyre. Állapota kielégítő, ám a február 25-re tervezett, Szikora János rendezésében készülő Csodálatos vagy, Júlia! bemutatóját nem tartják meg a hétvégén. A színház újratervezte a március–áprilisi műsorrendet, az elmaradó előadásokat májusban és júniusban pótolják – addig többek közt a Menopauza című produkciót játsszák a szabaddá vált estéken – írta közleményében a Játékszín.

A Maugham regénye alapján íródott Csodálatos vagy, Júlia! premierjét május elejére tervezik.

A közönség az új időpontokról és az újonnan kitűzött előadásokról a színház online felületein talál részletes információkat.

Eszenyi Enikő, miután befejezte vígszínházi munkáját, visszaköltözött szülővárosába, Csengerbe. Volt egy kis kitérője az egyik kereskedelmi csatorna szórakoztató éneklős műsorában, ahol mint Tigris lépett színpadra összesen két adás erejéig. Többedmagával megalapította a Csengeri Alkotóközpontot, ahol Eszenyi rendezésében bemutatták a Sirály jelenetek – 2022 című előadást. Ezt követően 2022 júniusában Visky András A test történetei című darabjából rendezett előadást. De az Alkotóközpont bemutatta az előző szezonban Ödön von Horváth Kasimir és Karoline című darabját is, 2021 nyarán pedig a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja zsűrijében foglalt helyet, feladata társaival együtt a versenyprogramok értékelése volt.

Kecskeméten tért vissza a kőszínházi életbe – ami miatt több támadás is érte a teátrum vezetőségét és a személyét is –, ahol Kálmán Imre népszerű nagyoperettjét, a Cirkuszhercegnőt rendezte. Budapesten sokáig nem kapott újra lehetőséget, most azonban színésznőként térne vissza a Játékszín színpadán a Szikora János rendezte Csodálatos vagy, Júlia! című produkcióban.

Borítókép: Eszenyi Enikő és Hirtling István a Csodálatos vagy, Júlia! próbáján (Fotó: Juhász G. Tamás)