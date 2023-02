Önismeret táncmozdulatokon keresztül

A módszer alkalmazásával a szó szoros értelmében testi szinten épül belénk a megoldás, mindezt pedig beszélgetés egészítheti ki, amelynek során tudatosítható mindaz, ami a táncban testi szinten megképződött.

Ha a szavak már nem segítenek, engedd, hogy a tested beszéljen!

– fogalmaz Csillag Tamás önismereti terapeuta és kontakt impro tánctanár, akinek szakterülete a női-férfi párkapcsolatok és a női önismeret, amelyet a tánc, a mozgás hatalmával segít kibontakoztatni. Saját megtapasztalása szerint a test és a mozgás sokkal erősebb hatással bír, mint a szavak. A terapeuta állítja: mozgás közben mélyre, egészen a problémák gyökeréig tudunk lemerülni, amit aztán a beszélgetésekkor fel lehet és kell is hozni a tudatos részbe, és ott megdolgozni. Ezek után ismét lemerülve a táncba anélkül lehet az újonnan megszerzett tudást beépíteni, hogy mindezt folyamatosan tudatosítani kellene önmagunkban.

Csillag Tamás önismereti terapeuta és kontakt impro tánctanár



– A testünk ráadásul nem hazudik, a közös mozgás során nem lehet mérlegelni vagy maszatolni, „minden kijön” – magyarázta Csillag Tamás.

Ami így épül be, az ezek után már természetes, szerves módon lesz része hétköznapi életünknek, köszönhetően annak, hogy a megoldáshoz vezető utat nem megmondják a kliensnek, hanem teljes testével éli át azt, és saját, személyes élményeként viszi tovább.



Jó hír a hosszú terápiáktól idegenkedőknek, hogy a tánc- és mozgásalapú terápiában (persze a hozott problémától függően) akár már egy alkalom is elég lehet a változás eléréséhez. Természetesen a mélyebb terápiás hatáshoz hosszabb terápiák szükségesek, ilyenkor olyan, komplexebb témákat is körüljárhatunk (vagyis: -táncolhatunk), mint például a magány, a harag, a félelmek oldása, a vágyak elengedése és megélése, testünk elfogadása, tisztelete és szeretete, szabad döntés és önmagunk megmutatása, vagy éppen a bizalmi nehézségek leküzdése. De annak is érdemes lehet kipróbálni ezt a módszert, aki nem hordoz magában súlyos megoldandó problémákat, egyszerűen „csak” feltöltődni szeretne egy kimerítő nap után vagy előtt: a tánc célja ilyenkor az, hogy beleengedjük magunkat a jelen pillanatba és kikapcsoljuk a külvilágot, majd felszabadultan és kisimultan mehessünk tovább a dolgunkra.

