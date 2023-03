A Görbeország nyerte az idei Highlights of Hungary közönségdíját

Lezárult az idei Highlights of Hungary, a legkiválóbb, legszeretnivalóbb és leginspirálóbb történetek seregszemléje. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény kiemelt partnerségével megvalósuló eseményen idén is két fődíjat adtak át, az egyiket a Highlights of Hungary nagykövetei, a másikat pedig a közönség szavazatai alapján ítélték oda. A díjakhoz kétmillió forintos elismerés is jár.

A Matthias Corvinus Collegium díját A besúgó című filmsorozat kapta. Közönségdíjas Görbeország. Az elmúlt két évben a gyógyítók mellett tette le a voksát az ország - a 2020-as évadban az Országos Mentőszolgálat, ezt következőben pedig a Vérlovagok kapták a legtöbb szavazatot.

Idén Mohos Zsófia fotográfus Görbeország projektjében elkészített egyedi naptára tudott leginkább kiemelkedni a többi jelölt közül. A Görbeország Mikszáth Kálmán jelzője volt a Palócföldre (Hont, Nógrád, Heves, Borsod, Gömör történeti megyék földje), Mohos Zsófia gyermekkorában sok időt töltött itt, később, már fotográfusként ezt a tájat és az ott élő embereket fotózta, akik nem ápolják a hagyományokat, hanem azok az életük szerves részét képezik. A képeken keresztül mi is eljuthatunk a végtelenül szeretnivaló, egyszerre kemény és hívogató, színes, de megpróbáltatásokkal teli világba, amelyeket áthat őseink öröksége, a magyarság változatos, csodálatos kultúrája.

Úgy gondolom, hogy amíg élünk, rajtunk múlik, hogy a szépre fordítjuk-e a tekintetünket. Fotográfusként a célom mindig az értékes és a szép megőrzése. Palócföld egy olyan világ, ahol még rengeteg kincset találhatok és mutathatok meg mindazoknak, akik valamilyen módon tudnak és szeretnének kapcsolódni Görbeországhoz.

A Görbeországot Mádai Vivien, a Highlights of Hungary nagykövete jelölte a díjra. „Nem volt kérdés számomra, hogy szeretném a saját jelöltjeim között tudni a Görbeország projektet, amely által a Palócföld lakóinak hétköznapjait és emlékeit bemutatva azok hagyományait ismerheti meg a közönség” − írta méltatásában Mádai Vivien. Az idei közönségszavazás a korábbi évek rekordjait is megdöntötte, 101 ezer szavazatot adtak le a jelöltekre, ráadásul a szavazás rendkívül szoros volt, az utolsó pillanatig fej fej mellett versenyeztek a jelöltek. A Görbeország után a legtöbb voksot Orosz Örs kapta, aki a Sine Metu társasággal Szlovákia pusztuló, vagy elpusztított magyar emlékeinek felkutatását és megmentését tűzte ki célul.

A harmadik legtöbb szavazatot Dr. Kőnig Róbert, a népszerű gyermeksebész kapta. A Highlights of Hungary nagykövetei idén Berend Ferenc no-till gazdaságát szavazták meg a kedvenc történetüknek. Berend Ferenc 1975-ben született, agrármérnök. A Berend Kft. pusztakovácsi székhelyű, Somogyvár-Vityapusztán és Öreglakon talajmegújító mezőgazdasággal foglalkozó családi kft. A szántást elhagyva, forgatás nélküli művelésre tért át teljes területen 2011-től, a no-till művelést a területein 2019 évtől végzi a gazdaság. A Berend Kft. saját költségén rendszeresen állít be kísérleteket, hogy a no-till technológiát minél jobban adaptálja a helyi viszonyokhoz.

Számos gyakorlati bemutatót szerveztek ezen gazdálkodási forma és ehhez kapcsolódó technológiák iránt érdeklődő gazdálkodóknak. A regeneratív gazdálkodást bemutató és népszerűsítő videók és szakcikkek állandó szereplője. A Berend Kft. és Berend Ferenc oszlopos tagja a Talajmegújító Gazdák egyesületének is. 2020-tól az állattartást is integrálta gazdálkodásába. Az állatokat szántóföldön, szakaszosan legeltetik. Ez a módszer nemcsak Magyarországon egyedülálló, hanem a világon is ritkaságszámba megy. Felesége és 3 (1 lány és 2 fiú) gyermeke segíti a gazdálkodásban. Berend Ferenc gazdaságát Borbás Marcsi jelölte a díjra. „Ez a jövő gazdálkodása! Világszinten is a legkorszerűbb megoldás, a megváltozott időjárás és a tönkrement talajok mellett az egyetlen út a mezőgazdaság működéséhez. 2022-ben teljes lett a kör, hiszen már szarvasmarhákkal legelteti a tarlót is” − írta méltatásában.

MCC-díjas A besúgó című filmsorozat. A nagy sikerű filmsorozat egy alulról jövő kezdeményezésként indult, miután Szentgyörgyi Bálint és csapata egy egyszerű körülmények között készült pilotot értékesített az HBO MAX számára. Az elsőfilmes filmkészítő sorozata ezután bejárta a világot. Premierjére a magyar sorozatok történetében először, egy A-kategóriás nemzetközi filmfesztiválon került sor. A közönség több mint 61 országban követhette Száva Zsolt, Patikus és a Kilián kollégium lakóinak kalandjait, köztük az Egyesült Államokban is. A sorozathoz azelőtt példátlan módon angol nyelvű szinkron is készült.

Hazai pályán, az HBO MAX nézettségi versenyében mindössze 2,5 hónap alatt olyan versenytársakat utasított maga mögé, mint a Trónok Harca, a Jóbarátok, az Eufória, a Batman, a Szolgálólány meséje vagy a Fehér Lótusz. Az Európa Kiadótól kölcsönzött főcímzenéjéből több nagysikerű feldolgozás is született, a Kilián kollégium lakóinak szerepében pedig egy új hazai színészgeneráció tette le a névjegyét. Projektben résztvevő személyek: Szentgyörgyi Bálint, Závorszky Anna, Váradi Gergely, Patkós Márton, Szász Júlia, Szőke Abigél, Varga Ádám, Lengyel Benjámin, Borbély Richárd, Hermányi Mariann, Vas Judit Gigi, Márkus Luca, Mátyássy Áron, Miklauzic Bence. A filmsorozatot Bonta Gáspár jelölte a díjra. A 360 Design Budapest programigazgatója, valamint a Hype and Hyper lapigazgatója méltatásában elmondta:

Mi, akik nézték a Kacsameséket, amikor Antall József halálhírét bejelentették, nem igazán tudtuk eddig ennyire vizuálisan elképzelni, mi lehetett ez a mágikus érzés a rendszerváltó fiatalokban. Most már tudjuk.

A Highlights of Hungary az egyik legdinamikusabban fejlődő brand, és egy olyan filozófia van mögötte, amely a Mathias Corvinus Collegium küldetésének, esszenciájának is része. Mivel egy-egy kiemelkedő teljesítmény bemutatása más fiatalokat is inspirálhat, ezért az MCC tavaly saját díjat alapított és azóta aktívan részt vesz a Highlights of Hungaryben. A tehetséggondozó intézmény célja, hogy a két szervezet kezdeményezése minél több helyre eljusson, minél szélesebb körben megismerhessék a fiatal példaképeket. Az MCC a magyar tehetséget, az egyedülálló ötletet, a fiatalokért, tehetségekért és a magyarság jövőjéért végzett kitartó munkát, illetve a tehetségre épülő kreativitást díjazza.

A besúgó, Kadarkai Endre és egy tizenéves géniusz is a legtöbb szavazatot kapott jelöltek között. A Mathias Corvinus Collegium kiemelt partnerségével megvalósuló Highlights of Hungary hagyományai szerint nincsenek kategóriák, a nagykövetek szabadon jelölhettek személyt, szervezetet vagy akár alkotást is, ha úgy ítélték meg, hogy az egyezik a kezdeményezés vezérelvével, a „hass, alkoss, gyarapíts!” gondolatával.

Az összesen 50 jelölt közül az alábbi tíz kapta a legtöbb közönségszavazatot:

1. Görbeország projekt, Görbeország naptár

2. Orosz Örs

3. Dr. Kőnig Róbert

4. A besúgó

5. Szentendrei Skanzen „Erdély”

6. Sávolt Karolina, festőművész

7. Szabó Krisztián - Tanító bácsi fakanállal

8. Kadarkai Endre - élni jó

9. Becske Adrienn

10. Lubics Szilvia, extrém sportoló

A közönségdíj mellett hat különdíj is gazdára talált:

A Matthias Corvinus Collegium MCC-díjat A besúgónak ítélte oda.

Az EXIM Fenntarthatósági és a KPMG ESG különdíját: WeHEAT System kapta,

Az Index különdíját a LEGO Oroszlán Projekt kapta,

A Képmás Magazin különdíját a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, míg a Highlights of Hungary által odaítélt Mindennapi elismerés különdíjat Sikentáncz Szilveszter kapta.