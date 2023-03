Rekordszámú jelentkező az Operaház élére

A 2022 augusztusában kiírt pályázatra a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter és Győriványi-Ráth György karmester, az Operaház volt fő-zeneigazgatója adta be a pályázatát. Csák János kulturális és innovációs miniszter az új pályázat kiírásának szükségességét így indokolta: „Kevésnek találtam a két pályázót. Az Opera szimbolikus intézmény. Emiatt a minisztérium – pusztán technikai lebonyolítás helyett – az új kiírásban megfogalmaz egy jövőképet is. Ezt a kiírást angolul is megjelentetjük majd.” Ez az új kiírás 2023. február 13-án jelent meg.

Rost Andrea is pályázik az Operaház élére. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Rekordszámú pályázó indul az Operaház főigazgatói posztjáért

Sajtóinformációk szerint a mai határidőig pályázott a posztra Ókovács Szilveszter jelenlegi megbízott főigazgató, Miklósa Erika, Rost Andrea és Molnár Levente operaénekesek, Kesselyák Gergely, az Opera első karmestere, aki volt már az Opera fő-zeneigazgatója, Vadász Dániel operaénekes, producer, illetve Győriványi-Ráth György karmester, Horváth Ádám operaénekes-producer, az Opera korábbi főigazgatója, valamint egy külföldi jelentkező is. A sajtóban azt valószínűsítik, hogy Aczél András, az Operaház rendezője is benyújtott pályamunkát.

Néhány jelentkező esetében már a pályázók által elképzelt vezetői kör is sejthető. Információk szerint Rost Andrea balettigazgatónak Nagy Tamást, főrendezőnek Balázs Zoltánt, fő-zeneigazgatónak Káli Gábor karmestert, ügyvezető igazgatónak pedig Mozsár Istvánt, a Magyar Állami Operaház egykori megbízott főigazgatóját kérte fel. Miklósa Erika fő-zeneigazgatónak Vajda Gergely karmestert, balettigazgatónak pedig Aleszja Popova balettművészt kérte fel.

Sokak szerint lehetséges, hogy a pályázók magas száma végül a jelenlegi megbízott főigazgató javára billenti a mérleg nyelvét.

Ókovács Szilveszter elmúlt tizenkét évben végzett munkája csupán a számok szintjén kifejezve is elképesztő: 2011 nyara és 2023 ősze között a Magyar Állami Operaház művészeivel három kontinens 28 országának 63 városában járt, összesen 211 külföldi előadást, gálaestet és hangversenyt mutatott be. Legalább hatvanféle produkciót vittek 47 útra. Az országon belül harminc településen hetven alkalommal vendégszerepeltek, Budapesten kilenc saját helyszínen léptek fel mintegy 3600 alkalommal. Az Operaház mint játszóhely közönségének legalább húsz százaléka külföldi. 2011 óta 42 híres tenorista lépett fel előadásaikon, vagy működött együtt az Operaházzal, 36 nagy nevű külföldi énekesnő, 32 neves külföldi bariton és basszus, valamint 50 nemzetközileg jegyzett karmester.

A pályázóknak a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre tekintettel annak kezelésére vonatkozó terveket is be kell mutatniuk, valamint a pályázati kiírásban szerepel a művészeti felsőoktatási intézményekkel való szerves együttműködés kitétele is, különös tekintettel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre és a Magyar Táncművészeti Egyetemre.

A jelölteknek a pályázatokat március 28-ig kell benyújtaniuk, a bíráló bizottságnak most harminc napja van arra, hogy meghallgassa és véleményezze a jelölteket. A többségi határozat után a bizottságnak javaslattételi joga van, a döntést a munkáltató, a kulturális és innovációs miniszter hozza meg az ülést követő harminc napon belül.

A pályázatokat elbíráló bizottság tagjai: Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, Kovács János karmester, Szakály György táncművész, Rátóti Zoltán színművész, Rockenbauer Zoltán művészettörténész, a Wagner Társaság tagja, korábbi nemzeti kulturális örökségért felelős miniszter, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, Krucsainé Herter Anikó költségvetési, gazdálkodási és személyügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint Gyimesi László zenész, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke.