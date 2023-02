Európa élvonalába tart az Opera

– Hogyan látja, mik voltak az elmúlt tizenkét év legnagyobb sikerei, legfontosabb produkciói, nemzetközileg is jegyzett eredményei?

– Egy futurisztikus, csak magyarokkal kiállított Ring-tetralógia, Strauss és Prokofjev főműveinek hazai bemutatói (Az árnyék nélküli asszony, Háború és béke), Bieito, a katalán sztárrendező híres Carmen-előadása, az orosz Barkatov Nyugat lánya-produkciója, Almási-Tóth András művészeti igazgató Parsifalja és Tündérkirálynője, Kocsár Balázs fő-zeneigazgató ős-Hunyadijának elfogadtatása, Solymosi Tamás balettigazgató megújított Diótörője, amely tumultuózus jeleneteket produkál a virtuális pénztáraknál, vagy Ekmann és Eyal egyfelvonásosai… Több mint kétszáz produkciót hoztunk ki, ebben kicsik is vannak bőven, kamaradarabok, egyfelvonásos operák, balettek, gyermekelőadások. A törzsrepertoár nagy részét tervszerűen lecseréltük, gyakran harminc-negyven éves produkciókat. Nem irtottuk az előző kurzusok műveit – egy korábbi művészeti vezető négy rendezése is ment éveken át, korábbi főigazgatóé ugyanúgy.

De müncheni Jean-Pierre Ponnelle-előadástól több salzburgi bemutatón át egy genfi koprodukcióig sok szín került a programra. A baletté más világ, ott minden nagy slágerdarab csak a jogtulajdonosok meggyőzésével hozható el, és bár tetemes az anyagi igény is, előtte áll a társulat minősége. Kivétel nélkül mindenkit meggyőztünk.

– Ha már szóba került, meg kell kérdeznem: mennyire látszik a nagyvilágban a magyar Operaház teljesítménye?

– Bő négyszáz kritika jött le rólunk harminc ország százhúsz orgánumában: a héten válaszoltam a Guardian fényképes cikkére, a New York Times ötször is írt Porgy és Bess-előadásunkról, de beregszászi Bánk bán-vendégjátékunkról is fotóval cikkezett. Nem állítom, hogy mindig pozitív az előjel, de mi Magyarország operaháza vagyunk, és a magyaroknak most sehol sem egyszerű.

Az előítéletesség, a kettős mérce és a politikai szemüveg után említem, hogy egy nagy nyugati operaház forrásainak a hatodából-tizedéből költünk, ez is határt szab, de ma ez a realitás.

Eközben három kontinens huszonnyolc országának hatvanhárom városában vendégszerepeltünk kétszáztizenegy estén, ezek brutális számok, és a negyvenhét út kilencven százalékát nem magyar állami forrásból, hanem a külföldi partner pénzéből finanszíroztuk. A Magyar Királyi/Állami Operaháznak fennállása óta nem volt olyan tizenkét éve, amely a társulat ilyen erős nemzetközi jelenlétét hozta volna – arról nem is szólva, hogy több mint kétszáz külföldi csillagot léptettünk fel itt, tehát ebbéli feladatunkat is bőven túlteljesítettük.

– Akkor beszéljünk pár szót a konfliktusokról is! Csak a közelmúltban elhíresült vita alakult ki a vidéki színházak és az Opera vezetése között, aztán a táncosképzés körül volt a szokásosnál élesebb szóváltás…

– Ha valakinek erős víziója van és ezért lépéseket is tesz, akkor másoknak érdeksérelmet okoz. Az intézményem érdekeit kell képviselnem akkor is, ha ez konfliktusokkal jár. Nem baj, ha vannak viták, az a baj, ha nincsenek megoldások. Az egyik vita arról szólt, hogy „miért nem hagyunk élni másokat”, a másik pedig, hogy „miért nem hagynak élni minket mások”. Ez is mutatja, hogy az ember hol ilyen, hol olyan helyzetben találja magát, kellenek tehát megoldások, és lettek is.

– Nem titok, hogy újra megpályázza a főigazgatói posztot. Milyen tervekkel készül az új ciklusra?

– Tíz évad tervét teszem le a pályázatban, kimeríthetetlen kincsestár a művészet, ezzel most nem untatnám. Viszont az Erkel Színház türelmesen várja egy nagyobb felújítás kezdetét, a koncepcióterveket elkészítettük.

Az egykor ugyanitt működő Városi Színház színes profiljait kell visszanyernie a főváros tán legjobb akusztikájú és biztosan legnagyobb termének: népoperák, vígbalettek, szimfonikus hangversenyek (több fővárosi zenekar), néptáncgálák, különleges musicalprodukciók, ültetett dzsessz- és unplugged koncertek, minőségi rendezvények helyszíne legyen, a kezelésünkben maradva. Az Eiffelben is be kell fejezni néhány fejlesztést, amely már direkt módon is a jövő felé mutat, a magyar gyerekekbe való befektetés irányába.

– Felvázolná az iskola távlatait?

– A londoni Royal Opera negyedik szintjén látni egy, az épületből kilógó folyosót. Úgy is hívják: köldökzsinór, azon át közlekednek a szomszéd épületből a Royal Ballett School növendékei. Nekünk az Eiffelben adatik hely arra, hogy a kétszázötven gyermeket, akik az Opera kórusába és balettintézetébe járnak, igazán képezni tudjuk. Rengeteg darabban szerepelnek, sok műben épp azért, hogy ők szólíthassák meg a kortársaikat.

Normál tanrendű intézményben ez nem megy, amíg igen, addig is csak csikorogva. Ezért minden nagy operának van saját iskolája. A szülők, akiknek áldozatán is alapul jelenleg az Opera műsorterve, ugyanúgy fogják szeretni. Nálunk is lesz operastúdió, ahol ösztöndíjjal tanulhatnak a Zeneakadémiát végzettek még két évet. De a duális szakképzésbe is beszálltunk, elhivatott kollégákat ma már így lehet „kitermelni”, középiskolás korban.

Végső soron minden, amit teszünk, a szemünk fényéről szól, az átörökítésről, a nemzet valódi szolgálatáról. Van rá példám: egyszerre épültek, sőt látják is egymást, olyan az Operaház, mint Ybl másik nagy műve, a Szent István-bazilika. Ha ránéznek, a nemhívő magyarok is pontosan tudják, hogy őket ugyanúgy gazdagítja.

Borítókép: Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)