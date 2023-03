Szólóesttel és új lemezzel jelentkezik Farkas Gábor

Farkas Gábor 1981-ben született Ózdon, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián 2005-ben diplomázott. Doktori fokozatát is itt szerezte 2014-ben, két konzulense Vásáry Tamás és Kocsis Zoltán volt. A Baden bei Wienben rendezett Bartók Béla-zongoraverseny győztese lett 2000-ben, 2009-ben megnyerte a weimari nemzetközi Liszt-zongoraversenyt, 2015-ben a New York Concert Artist & Associates által kiírt verseny fődíját; utóbbinak köszönhetően 2016-ban New Yorkban, a Carnegie Hall-ban léphetett fel.

Junior Prima díjat 2008-ban, Gundel Művészeti Díjat 2009-ben, Liszt-díjat 2012-ben kapott. Az utóbbi években a legrangosabb koncerttermekben játszott, például a Lincoln Centerben, a velencei Teatro la Fenicében, a berlini Konzerthausban, a madridi Auditorio Nacional de Musicában, a pekingi NCPA Concert Hallban, a Seoul Art Centerben, a sanghaji Oriental Art Centerben és a Tokyo Bunka Kaikanban. Állandó fellépője a legkiemelkedőbb nemzetközi fesztiváloknak.

Első albuma már a Warner Classics gondozásában jelent meg An Evening with Liszt címmel 2008-ban – a Franz Liszt International Society neki ítélte az év legjobb Liszt-felvétele elismerést. Második albuma 2011-ben a Liszt-év nyitókoncertjének élő lemezfelvétele volt Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, szintén a londoni Warner Classics gondozásában, 2017-es szólóalbumát (szintén Liszt műveiből) a Steinway & Sons Records adta ki, ugyanebben az évben megjelent Schumann-albuma a Hungaroton, Farkas Ferenc Piano Concertino című művének felvétele a Toccata Classics (London) gondozásában jelent meg. Készített felvételeket a Brilliant Classics számára is.

A Steinway Artist címet 2017-ben kapta meg, elfogadta állandó professzori kinevezését a Tokyo College of Musicban, amelynek első európai és egyben legfiatalabb mestere lett. Japánban elnyerte az év hangversenyéért járó Aoyama Music Awardot 2019-ben. A 2020/21-es tanév óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének vezetője, ő irányítja a doktori iskola billentyűs és akkordikus alprogramját is. A 2022-ben általa életre hívott Távol-keleti Komolyzenei Fesztivál művészeti vezetője.