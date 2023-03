Történelmi kiállítással nyit a megújuló Székely Nemzeti Múzeum

A székelyföldi közgyűjtemény székhelyét, a Kós Károly által tervezett ikonikus múzeumépületet több évig tartó felújítás után novemberben nyitják meg a nagyközönség előtt - írta közleményében az intézmény. Új szemléleti és módszertani alapokra helyezett kiállításokkal várják a látogatókat, melyeket a Magyar Géniusz Programban 2021-ben elnyert pályázat révén valósítanak meg.

Az elnyert összeget az első időszakos kiállítás létrehozására fordítják, így a Géniuszok a hősök mögött című tárlat megújult szemlélettel, teljesen újragondolt kiállításrendezési koncepcióval készült el.

Az újszerű témakezelés és megjelenítés az erdélyi magyar muzeológiában újdonságként tálalt egyedi megközelítéssel társulnak majd: a háromszéki önvédelmi harc megszervezését kiemelten közösségi szempontból vizsgálja és mutatja be a szakmai kurátorcsapat, nem halványítva a kanonizált hősök vitathatatlan szerepét

– áll a közleményben.

Eszerint a tárlat célja, hogy megjelenítse

a szabadságharc háromszéki eseményeit, önvédelmi harcát, hadiiparának megszervezését, a forradalom hátországának történéseit, a hősök mögötti géniuszokat és a közösséget, a női szerepeket is kidomborítsa.

Kiemelt hangsúlyt kap majd a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítása is, hiszen a múzeum évek óta arra törekszik, hogy minden korosztályt részvételre, interaktivitásra ösztönözzön a hazaszeretetre nevelés, a nemzeti identitás megerősítése, a nemzeti összefogás történelmi szerepének és a példaképek fontosságának felismertetése mellett

– fogalmaz a közlemény.

A legnagyobb határon túli közgyűjtemény, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum felújításáról 2017-ben írtak alá finanszírozási szerződést. A kivitelezési munkálatok csak 2021-ben kezdődhettek el, mivel sokáig egyetlen cég sem jelentkezett a munkálatra. A 21,8 millió lejes (1,7 milliárd forint) beruházás a Regionális Operatív Program keretében valósul meg.

Azóta helyreállították a Kós Károly tervezte épületegyüttest, növelték a kiállítótereket, külön termet alakítottak ki a múzeumpedagógiai tevékenységek számára és egy szuvenírboltot is létrehoztak. A múzeumkertet is átrendezik, a tervek szerint itt is lesznek rendezvények.

Borítókép: a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön (Forrás: Wikipedia)