Akadémiai szintű a művészeti képzés Háromszéken

A klasszikus műfajokat a kortárs tendenciákkal, a Nyugatról érkező újszerű megoldásokkal igyekeznek ötvözni a sepsiszentgyörgyi tanszéken. A pécsiek által eredetileg Marosvásárhelyre tervezett képzőművészeti szak létesítése 2020 márciusának elején a sepsiszentgyörgyi városvezetéssel folytatott tárgyalások után fordult célegyenesbe. Lengyel Péter, a PTE Művészeti Karának dékánja szerint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem partnerségével létesült tanszék azért „horgonyzott le” épp a háromszéki fővárosban, mivel ott olyan erdélyi művésztársakra találtak, akikre építeni lehet egy színvonalas felsőfokú művészeti képzést. No meg azért, mert ott fogalmazódott meg leginkább az erre vonatkozó igény, az ötletet pedig első perctől támogatta a helyi önkormányzat. Szerencsés egybeesés, hogy Sepsiszentgyörgyön épül fel a Sapientia korszerű campusa, amelynek tervezésénél már a művészeti képzés infrastrukturális szükségleteit is figyelembe vették, mondta el Lengyel Péter. A háromszéki oktatás szerkezete és tematikája megegyezik a pécsivel, ugyanakkor nem egyfajta PTE-fiókot akarnak létrehozni, a cél önálló identitású, erdélyi szellemiségű művészeti intézmény kialakítása.

Romániában 2002 óta létezik magyar nyelvű felsőfokú művészeti oktatás. Akkor indult a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem (PKE) keretében a grafika szak, ahol elsősorban alkalmazott grafikát tanítanak, de autonóm művészeket is képeznek. Ezt követte a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári fotó-videó tanszékének beindítása, legutóbb pedig Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen indítottak látványtervezői szakot. Festő-, szobrász-, képzőművészképzés azonban nem volt – egészen a PTE kezdeményezéséig.

Sepsiszentgyörgyön már több mint egy évtizede éltetik az akadémiai szintű művészeti képzés igényét, elsősorban Ütő Gusztáv képzőművész, a PKE tanára révén.

A város igazi művészeti központtá nőtte ki magát, az Erdélyi Művészeti Központ, a Székely Nemzeti Múzeum, a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, a Plugor Sándor Művészeti líceum mellett egyre égetőbbé vált a következő láncszem, az egyetemi képzés hiánya

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Ütő Gusztáv, a festészeti tanszék vezetője.

– Úgy képzeltük, hogy az általunk nyújtandó képzés az erdélyi művészetből indul ki. Megnézzük, mit csinált Vida Géza, Szervátiusz Jenő, Szervátiusz Tibor, régiek és újak. Festészetben Barabás Miklós, Gyárfás Jenő, a nagybányai iskola, Nagy Imre, Hervay Zoltán is tananyag lesz.

A tanszékvezető szerint úgy függenek a PTE-től – amely a tervek szerint hét-nyolc év múlva adja át a tanszéket a Sapientia rendszerének –, hogy nagymértékű autonómiát kapnak tőlük. A pécsiek azt is ösztönzik, a 2022 őszétől néhány moldvai csángó fiatalt is beiskolázzanak, akkor is, ha a hallgató még nem tud magyarul. Az is cél, hogy a tömbmagyar vidékek fiataljai, de a szórványban élő, magyarul érettségiző, esetenként anyagi gondokkal is küszködőknek is esélyük nyíljon magas színvonalú művészeti képzésre.

A hat festészeti szakos és három szobrászjelölt hallgatóval indult, osztatlan rendszerű akkreditált képzést nyújtó sepsiszentgyörgyi képzőművészeti tanszéken Ütő Gusztáv mellett Várallyay Réka, Berze Imre, Máthé László, Péter Alpár, Gagyi Botond, Madaras Péter irányításával

idéntől már 22 fő tanulhat, amelyre április 20-ig jelentkezhetnek az érdeklődők.

A népszerűsítés gőzerővel zajlik, a legjobb marketing azonban, hogy a tanszék létezik, akadémiai színvonalú oktatás zajlik, a középiskolás tanárok pedig már nyugodt lélekkel irányíthatják oda végzős diákjaikat.

