Örömkoncertre készül a 100 Tagú Cigányzenekar

A hivatalosan is hungarikumnak számító, egyedülálló zenei formáció, a 100 Tagú Cigányzenekar 1985-ös alapítása óta több mint ezer koncertet adott Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália és Európa számos városában. Beke Farkas Nándor azonban rámutatott, hogy hiába népszerű a zenekar külföldön is, nekik mindig a magyar közönség a legjobb közönség, mert a magyarok értik igazából azt, amit a zenekar interpretál a színpadról.

A pandémia természetesen a 100 Tagú Cigányzenekart is nagyon mélyen érintette, majdnem szétszéledtek a zenészek. A nehéz időkben a magyar kormány támogatásából tudtak talpon maradni, végül Budafok-Nagytétényben új próbatermet is kapott a zenekar Kassai Ferenc polgármester és Németh Zsolt országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően. Most már két éve ott, a Cziffra György kulturális központban készülnek fellépéseikre.



Az április 23-i koncert vendégelőadója Kökény Attila lesz, akinek édesapja és apósa is játszott a 100 Tagú Cigányzenekarban. Tehát igazából haza érkezik majd Kökény Attila a zenekarba, neki is rengeteg ismerőse van ott, akikkel együtt nőtt fel.



„A színpadról egy szívvel-lélekkel átitatott örömzenét fognak hallani” – hangsúlyozta Beke Farkas Nándor. „Aki eljön, az egészen másképpen fog hazamenni, mint ahogy megérkezett. Boldogsággal teli lélekkel fog távozni.”

A zenekarvezető a cigányzene kapcsán arról is beszélt, hogy a kávéházi élő zenélés hagyománya kiveszőben van. Beke Farkas Nándor elmondta, sajnos ezt a tendenciát mindannyian érzik, mindannyiukat érinti.

Megemlítette a magyar kormány 2018–2021 között futott programját, amely a zenekaroknak adott olyan lehetőséget, hogy ha például a zenekarvezetőnek van egy olyan vendéglátóegységben egy tulajdonos vagy vezető ismerőse, akivel meg tudja beszélni azt, hogy oda veszi a zenekart, a vendéglősnek nem kell fizetni ezért. A honoráriumot a vendéglős helyett a magyar kormány fizette ki a zenészeknek. Nagyon sikeres volt ez a program, az elnök becslése szerint kétszáz muzsikus, negyven-ötven zenekar tudott országos szinten elhelyezkedni. Véleménye szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és reméli, hogy újraindulhat majd.

