Dunántúli Színházi Fesztivál: összművészeti rendezvénysorozat három vasi kisvárosban

Három vasi kisváros vonzásában

A Dunántúli Színházi Fesztivál, ami szintén a színházi olimpia egyik rendezvénye, három vasi kisváros tengelye mentén szerveződik: Celldömölk, Vép és Vasvár. Mindhárom település jelentős színjátszói hagyományokkal, s a jelenben is élő és alkotó színházi, színjátszói közösségekkel rendelkezik. Negyven évvel ezelőtt Vépen kezdődtek a Falusi Színjátszó Találkozók, melynek folytatásaként a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválok minden évben fontos Kárpát-medencei eseményekké váltak. A Dunántúli Színházi Fesztivál szakmai bázisa a celldömölki Soltis Lajos Színház. A társulat színházművészeti tevékenysége, közösségi alkotóereje országszerte, sőt a határainkon túl is ismert.

Egészen július 31-ig kínál programokat a rendezvény. Fotó: Szinhaz.online.hu

A Dunántúli Színházi Fesztiválon amatőr, független és hivatásos társulatok bemutatói láthatók több műfajban. A színház ezekben a napokban beköltözik az osztálytermekbe, óvodákba, piaci terekre, művelődési házakba, parkokba, apró falvakba és nagyszínpadokra.

Az előadások műfaji palettájában minden kíváncsi néző kapaszkodót találhat a minket körülvevő világ elfogadásához, megértéséhez, értékeink megőrzéséhez, s azok továbbörökítéséhez. A fesztivál hidat szeretne építeni a legkisebb falvak és a nagyvárosok között, az amatőrök és hivatásosok, a színházba rendszeresen járó néző és az életében először színházat látó között.



Közönség és közösség



Fókuszban kerül a közönség és a közösség is.

Az előadások többsége ingyenes vagy jelképes összegért látogatható, a szervezők célja, hogy minél többen részt vehessenek a programjaikon. A Dunántúli Színházi Fesztivál a közösségi aktivitásra épül, Celldömölkön, Vasváron, Vépen – és az előadást befogadó kistelepüléseken is.

Fontos, hogy legyen mód a találkozásra, beszélgetésre a színházi előadásokat követően. Celldömölkön több „csomópontja” lesz a fesztiválnak: majálist, pünkösdi vigasságok, szabadtéri színházi esteket – a város is partner ebben –, kinyit a Soltis Terasz, de az idén a SLOSZT (Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó) is az olimpia, illetve a fesztivál égisze alatt valósul meg Cellben. Ugyancsak a fesztivál programhoz sorolódik a gyermekszínjátszó találkozó (WSO) vasi – vagyis celli – fordulója és a regionális diákszínjátszó találkozó (RDT), valamint a társulat által szervezett színjátszó táborok is.

