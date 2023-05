Fotópályázat – ifj. Simet László a Duna fölött

Az emberi teljesítőképességhatárait feszegető, a másoknak bátorságból, az álmok megvalósíthatóságának lehetőségéről példát mutató világszenzáción készült fotókból a legjobb százat választja ki a szakmai zsűri, és vándorkiállításon bemutatja a nagyközönségnek.

A pályázatra minden 18. életévét betöltött pályázó jelentkezését várják.

Egy pályázó összesen öt pályaművet küldhet be kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból. Egy képsorozat legfeljebb kilenc képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.

A pályaművek az alábbi kategóriába adhatók be:

1. Előkészület (egyedi)

2. Cirkusztörténelmi pillanat (sorozat)

3. Világszenzáció (egyedi)

4. Nézők és látogatók (egyedi)

5. Portré (egyedi)

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. oklevelet adhat ki. A legjobb száz pályamű szerzője húszezer forint értékű családi belépőjegyet nyer a Fővárosi Nagycirkusz aktuális előadására. Az előadás időpontjának kiválasztása előregisztrációhoz kötött.

A közönségdíjas kép alkotója százezer forintot nyer. A díjátadóról és a kiállításról a szervező későbbi időpontban a pályázat honlapján tájékoztatja a nevezőket.

Pályázati feltételek: https://atmentem.econtest.hu/main

Borítókép: Ifj. Simet László a Duna fölött (Fotó: Kurucz Árpád)