Gigantikus gyermekünnepet rendez a szegedi Kövér Béla Bábszínház

Harmadik tematikus blokkját nyitja hamarosan a dél-keleti bábszínházi triola a 10. színházi olimpián, a bábszínházi világtalálkozó részeként. A trió tagja a szegedi Kövér Béla Bábszínház, a kecskeméti Ciróka Bábszínház és a békéscsabai Napsugár Bábszínház. Ez a blokk a Szervusztok, pajtikák! mottót kapta, amellyel Kemény Henrik érdemes és kiváló művész, Kossuth-díjas bábművész, a nemzetközileg elismert Vitéz László vásári bábjátékos emléke előtt tiszteleg a három társulat.

Különleges cirkuszi attrakciók és bábprodukciók érkeznek Szegedre jövő héten (Fotó: Színház.org)

A Szervusztok, pajtikák! programelem egy láncfesztivált takar minden bábszínháznál, a mi triolánk nagyon nagyot vállalt. A vásári, utcai programokat népszerűsíti ez a blokk

– mondta el Kiss Ágnes, a szegedi Kövér Béla Bábszínház igazgatója, aki társulatával a blokk nyitányaként május 26–28. között gigantikus gyermekünnepet rendez Tengerhab gyereknap címmel Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum előtt. Újcirkusz, óriásbábok, gólyalábas produkció, vásári bábelőadás és koncertek is helyet kaptak a programban.

Május utolsó hétvégéjén a színházi olimpia programjaira is a gyerekeket, családokat invitálják (Fotó: Kövér Béla Bábszínház)

– A Tengerhab gyereknap kétéves hagyomány a bábszínházunkban, most lehetőségünk nyílt arra, hogy külföldről is meghívjuk a szakma színe-javát. Az első, pénteki nap programját felajánlottuk a szegedi oktatási-nevelési intézményeknek, minden városi óvodát és iskolát meghívtunk, de természetesen a szülőket, családokat is szeretettel látjuk. Minden program ingyenes, és mindhárom napon lesznek olyan világszínvonalú attrakciók, amelyektől garantáltan leesik a kicsik és a nagyok álla is – fejtette ki lelkesen a bábszínházi igazgatója.

Az igazgató az első nap legnagyobb durranásaként a Comapany La Tal Carillo című előadását emelte ki.

– Ez egy gigászi pantomim előadás. Nonverbális, csak zenére megy, úgyhogy nyelvtudástól függetlenül, mindenki érteni fogja. Egy monumentális óraművet indítanak be, ami zakatolni kezd, és beindítja az idő kerekét, valamint a szerelmi és egyéb, egészen szédületes történeteket – részletezte.

A házigazda társulat a gyerekfesztivál minden napján bábkoncerttel kedveskedik a látogatóknak, amely során a közönségkedvenc előadások – mint az Egy kupac kufli, A kis boszorkány, a Mara és a pillangófül, valamint a Pintyőke Cirkusz, világszám! – slágerei csendülnek fel.

Mindhárom nap lesz bábsimogatás és játszóterek is. A Tekergő tér és Kádár Ferkó Fotószínháza igazi közönségkedvenccé vált már a nyár végi SZINkópé fesztiválunkon, de érkezik egy katalán játékbirodalom is, ahol kerékpáralkatrészekből készült játékokat próbálhatnak ki a gyerekek. A legkisebbeket a Csöppségek színházába várjuk, ahol kimondottan a csecsemőknek készülünk programokkal, énekekkel, bábokkal, készségfejlesztő játékokkal. Még babakocsi parkoló is lesz

– részletezte Kiss Ágnes.

A szombati napon érkezik Ausztráliából a Panoráma Kino, egy különleges mozi, amelynek vásznán bárki pillanatok alatt filmsztárként tündökölhet, az egyik leglátványosabb attrakció pedig a Tűzmadarak Freak Fusion Cabaret-ja lesz, amelyben az újcirkusz, a tánc és az utcaszínház világa fonódik.

A reflektorfényt ráirányítják a helyi és szegedi kötődésű meseírókra is, akik fel is olvasnak majd történeteikből. Sztárvendégként Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája, a nagy sikerű Időfutár sorozat egyik írója érkezik a napfény városába író-olvasó találkozóra.

Vasárnap lép színpadra az olasz Irene Vecchia, aki Pulcinella kesztyűs bábjátékkal készül, amely testvére a mi Paprika Jancsinknak vagy Vitéz Lászlónknak. A fesztivált a cseh Art Prom - V.O.S.A. óriás halai zárják, amelyek tényleg hatalmasak

– részletezte Kiss Ágnes. Az óriásbábok Szegeden nem ismeretlenek, ugyanis a Kövér Béla Bábszínház gigantikus pontya, kérésze, sirálya és bőgős hajója is gyakran feltűnik a Tisza-parti városban. – Csodás találkozás lesz a záróprogram is, ahogy az óriási halakkal elúsztatjuk a fesztivált – zárta a beszélgetést az igazgató.

Borítókép: Cia La Tal (Fotó: Szinhaz.org)