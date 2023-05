Világközépen Hakapeszi, a piros sapkás és a serpenyő

Hol a világ közepe?

A Világközép című tárlat Kemény Henrik örökségéből építi fel a vásározók univerzumát. A 20. század legnagyobb Vitéz László-játékosa folyamatosan színpadon élt, a saját maga által kijelölt és kialakított territóriumon, az öntörvényű, horizontálisan zártrendszerű, vertikálisan végtelenül nyitott színpadon. Ahogy a kiállítást kísérő kiadványban Láposi Terka fogalmaz: Kemény Henrik nyolc évtized alatt átélt életesemények és bábelőadások hatására a legszerethetőbb hősével, Vitéz Lászlóval azonosult.

Május 19-én nyílt meg a debreceni bábszínházban a Világközép című kiállítás (Fotó: Czinege Melinda)



Nemzeti érték lett a magyar hős



A Hungarikum Bizottság döntése alapján Vitéz László és a Vitéz László-játék 2020 októberében felvételt nyert a Magyar értéktárba. Mint karakteréről a szakmai javaslatban olvasható, Vitéz László fáradhatatlan aktivitással képviseli az embert, aki e folyamatos átrendeződéssel teli életben mégsem a talajtalanság érzetét, a lehangoltságot, a dekadenciát hordozza, hanem az életben maradás technikájának puritán, humorban gazdag, mindent legyőző mitikus oldalát. Láposi Terka beszélt arról is, hogy az alapítvány kezdeményezésére remélhetően hungarikummá is válik Vitéz János a közeljövőben.

Egy dinasztia értékeiről és szellemiségéről szól a Világközép

– utalt a bábszínház igazgatója, Asbóth Anikó a háromgenerációs Korngut-Kemény család színházteremtő tevékenységére, mely 1897-ig, Korngut Salamon cirkuszi mutatványossá válásáig vezethető vissza. Hozzáfűzte, hogy pezsgő szellemi központtá tervezik varázsolni a most megnyílt kiállítási teret.



Egy emberöltő paravánja



A gyűjteményben Kemény jegyzetei, vázlatai, portréfotók, pillanatképek, képeslapok és a bábos élet belső univerzumaként néha kinyíló bőrönd is helyet kapott. Hakapeszi Maki és a csaknem százéves Mickey-marionettek mellett a cintányéros és ördögfigurák, valamint az elmaradhatatlan palacsintasütő serpenyők is múltidézésre hívják a szemlélőt. Megtekinthetjük a bábművész mindennapjainak mára eszmei értékűvé érett kellékeit, műhelyrészleteket, egy izgalmas szövegfolyamból pedig az is kiderül, ki volt valójában Vitéz László, és ki Kemény Henrik.

A Világközép május 19. és szeptember 15. között látható Debrecenben, a Kossuth utca 1. szám alatt.

Borítókép: Világközép című kiállítás a debreceni Vojtina Bábszínház (Fotó: Czinege Melinda)