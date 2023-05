Titkokat őrzők

A Rejtett szemek–In memoriam Almási Anikó tárlatcímet nemcsak az egyik kerámia alapján, hanem a jellegzetes rejtőzködő megmutatkozás, visszafogott művészi hitvallás alapján is értelmezhetjük. Mindehhez azonban jó tudnunk, hogy Almási Anikó (1946–2010) immár tizenhárom éve nincs velünk. Eredeti végzettsége szerint filmvágó, a Színház- és Filmművészeti Főiskola után az MTV Zenei Főosztályán tevékenykedett 1992-ig. Számos filmalkotás őrzi a nevét, így például a Zenés TV Színház tíz éven át tartó sorozata vagy a Csak ülök és mesélek epizódjai. Munkásságát többször elismerték, ő azonban lánya születése után, az 1990-es évek elejétől megvalósította az alkotásra vonatkozó másik álmát: kerámiával kezdett foglalkozni. Először csak a maga örömére, később már többekére is, majd kiállításokkal is szerepelt, melyek e téren is szakmai sikert hoztak számára.

Fotó: Bach Máté

Az Aranytíz Kultúrházban látható összefoglaló tárlat jól érzékelteti, hogy a színekhez és formákhoz finom érzékkel nyúló alkotó inkább kevesebbet mutatott meg önmagából, mégis pontosan tudható, hogy a medalionszerű, vagy sokszor velencei maszkokat, ékszereket idéző munkák mögött egy érzékeny nő áll. Melankolikus hangulatú arcokat, félalakos ábrázolásokat láthatunk, elsősorban nőalakokét, kevés kivétellel férfiakat is, így István, első királyunk és egy titokzatos Aladdin-fej is helyet kapott itt.

Az emberalakok mellett lovak portréi is kísérik a látogatót, de a hangsúly az állatalakok fején van, a finoman jelzett fülek, a sörény egy szigorúan szűk formába zárva látható.

Akárcsak a nőalakoknál, a lényeg az aranyozott keretbe illesztett, sűrített üzenet, ám a lovak szemei nyitva vannak. Ugyanakkor nem is minden nőalak van „zárva” vagy figyel a maga belső világára, hiszen látunk itt levelet olvasó nőt, Éva és Edit finom portréját, és van egy kettős alkotás, egy esküvői emlék, a Holtomiglan. Vannak velünk nagyvilági dámák, különleges fejdísszel, kalapokkal, fodros ruhákat viselő alakok, királynők, elegáns hölgyek.

A kiállítást pedig mintegy összefogja a művészről készített portré, mely Almási Anikó személyiségét idézi fel, aki bizonyosan elkísér bennünket, míg művei közt sétálunk.

A tárlat május 18-ig látogatható.

Borítókép: Rejtett szemek kiállítás (Fotó: Bach Máté)