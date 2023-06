Báthory Erzsébet musical: női energiák, dinamikus játék stílusteremtő formában

2023. június 10-én a Báthory Erzsébet című musical lesz látható a Margitszigeti Színházban. A grófnőt összesen 650 fiatal lány meggyilkolásával vádolták, de soha nem ítélték el. Élete utolsó négy évét a saját várában, Csejtén töltötte házi őrizetben. Az, hogy nem született ítélet, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy elinduljon a mítoszképződés körülötte, rejtélyekkel, titkokkal, találgatásokkal.

Jelenet a Báthory Erzsébet musicalből. Fotó: Kanyó Béla

A férjét elvesztett, a családját és a vagyont őrző, kiszolgáltatott helyzetében helytálló személyt kívánja rehabilitálni az előadással az alkotói gárda.

A Margitszigeti Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös előadása egy máig vitatott, legendás nőalakot mutat be, stílus- és műfajteremtő formában. Az előadás Báthory Erzsébet rejtélyes történetét mutatja be, szövegkönyvét Miklós Tibor írta, zenéjét Szomor György szerezte, Bagó Bertalan álmodta színre Vereckei Rita díszlet- és Kiss Bori jelmezterveivel, a koreográfus Novák Péter.

Titkok és rejtélyek: perjáték a kerengőben

Az előadás előtt egy különleges kiegészítő program is várja az érdeklődőket. Június 10-én 17 órától a színház kerengőjében az ELTE jogászhallgatóiból álló csapat, a Perjátszó Kör a grófnő történetét hiteles történelmi források alapján, szakmailag hitelesen, de élvezetesen tárja a nézők elé. A programsorozatot egy, a Margitszigeti Színház által összeállított kiállítás teszi még színesebbé, melyet Báthory Erzsébet – Gyilkos vagy áldozat címmel nyit meg a teátrum 18:30-kor a Margitszigeti Víztorony kiállítótérben.

Gyilkos vagy áldozat?

Benedekffy Katalin operaénekes, színművész újra Báthory Erzsébetként lesz látható a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Bagó Bertalan rendezése pedig lényegében a főszereplő lényére, személyiségére, színészi eszköztárára, női energiáira, dinamikus, mély lelki töltetű játékára épül. Ettől is olyan különleges az előadás.

Gyakorlatilag rám írták az alkotók ezt a darabot, ami ritkaság. A vérgrófnőnek tartott asszony legendája életem egyik legmeghatározóbb szerepévé vált. Amikor bő tíz évvel ezelőtt bemutattuk a Margitszigeten Szomor György, Miklós Tibor és Pejtsik Péter alkotását, a Báthory Erzsébet musical-operát, amely Bán Teodóra ügyvezető kérésére készült, a főszerepet kimondottan nekem szánta. Ebben a szerepben több mint két és fél oktávos terjedelemben kell képzett technikával hatalmasakat énekelni, kórussal, nagyzenekarral egy nagy ívű kortárs opera-musicalben

– mondta el Benedekffy Katalin.

A fergeteges sodrású, nagy ívű dallamvilággal megalkotott, operai igénnyel megkomponált előadás egy erős, ám érző nő, anya, feleség, szerető alakját festi elénk. A főszerepekben Benedekffy Katalin mellett Szemenyei Jánost, Szilágyi Jánost és Laczkó V. Róbertet láthatjuk.

„A nézőkre hagyom az ítéletet. Eldöntheti mindenki, gyilkos vagy áldozat-e Báthory Erzsébet, akinek a története lélekben talán ma is sok nőt érinthet. Egy női sorsot láthat a néző. A kiszolgáltatottan, elhagyatottan, magányosan, érző módon, de erősen, keményen, néha kegyetlenül küzdő főhős a féltékenységek, a hatalmi játszmák, a vádak árnyékában áll szemben a társadalommal, hiedelemvilágával, annak uralkodókról kialakított képével. A nő, az anya, a feleség, a szerető, a gyógyításra született lélek egyaránt életre kelhet ma is minden nőben a hétköznapokon. Hiszen asszonysorsok nélkül nem születhetnek ilyen legendák. Mi pedig ma is ítélhetünk felettük – fogalmazta meg a színművésznő.

A június 10-i látványos, szenvedélyes előadás művészi megkoronázása lesz ennek a sokszínűnek és fordulatosnak ígérkező történelmi kalandozásnak.

– A darabbal és a programsorozattal nem titkolt célunk mélyebb és személyesebb vetületben felfedni és újraértelmezni, történészek segítségével megismerni a kor történelmi eseményeit és Báthory Erzsébet alakját. Párhuzamállítás nélkül, korunkban is hasonlóan fontos a rágalmakat, vádaskodásokat, az áldozattá válást megelőzni. Szándékunk bemutatni és talán rehabilitálni is a történelmi nőalakot, segítségül híva az előadás, a kiállítás és a perjáték adta lehetőségeket – mondta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója és művészeti vezetője.

Borítókép: Jelenetfotó a Báthory Erzsébet című musicalből (Forrás: Margitszigeti Színház)