Hamarosan kezdődik a Fatemplom fesztivál Magyarföldön

Első alkalommal a Fatemplom ünnepét rendezték meg a templom felszentelésének első évfordulóján. Ez az ünnep növekedett, az Őrség egyik kiemelkedő kulturális rendezvényévé, ahol a fatemplomban és a szabadtéri színpadon különböző produkciók váltják egymást.

Az Őrség kiemelkedő rendezvénye lett a Fatemplom fesztivál. Fotó: Fatemplom fesztivál

A Fatemplom fesztivál fellépői

Ebben az esztendőben fellép többek között Vecsei H. Miklós és a Qjúb, a Muzsikás és Berecz István, Lackfi János, a Kaláka, Rátóti Zoltán, a Sziámi AndFriends, Lovasi András, a Laposa Julcsi Band, valamint az Eucharist és Mező Misi. A hely adta légkört és hangulatot megőrizve állítják össze a szervezők a programot, vasárnap pedig hagyományosan egy ökumenikus istentisztelet zárja a fesztivált, amin a különböző egyházak képviselői mellett a fesztiválon fellépő művészek is szolgálnak. A Fatemplom fesztivál célja: minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint komolyabb, szakrális előadásokat nyújtani a hármashatár térségében lakó, vagy kiránduló közönségnek. A népszerűbb produkciókat is magas zenei színvonalat képviselő, hiteles előadók mutatják be.

Magyarföld Zala és Vas-megye határán a hármas határ közelében helyezkedik el. Kevés lélekszámú település, elrejtőzve a Zalai-dombság és az Alpokalja találkozásánál. A kis faluban Rátóti Zoltán volt a polgármester, aki közösségi összefogás segítségével először egy haranglábat, kultúrpajtát, majd később egy fatemplomot is épített. A templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel. Az épület azóta már a terület jelképévé vált, és nem csak a lelkileg elmélyülni vágyók keresik fel, hanem a környék nevezetes turista látványossága is lett. Itt rendezik meg minden évben a Fatemplom fesztivált, melynek szintén Rátóti Zoltán volt a megálmodója.

Borítókép: Szabadtéri és templomi zenés programok váltják egymást a Fatemplom fesztiválon (Fotó: Fatemplom fesztivál)





Fesztiválprogram 2023 JÚLIUS 14. PÉNTEK 16:30 Kanizsa BigBand 17:30 Chalga 19:00 Vecsei H. Miklós és a QJÚB 20:30 Muzsikás és Berecz IStván 22:00 A Nyughatatlan JÚLIUS 15. SZOMBAT 15:30 Lackfi János 16:30 Rátóti Zoltán 17:30 Kaláka 18:45 Petőfi- kiállítás megnyitó Nágel Kornél grafikáiból 20:00 Sziámi AndFriends 22:00 „Virágom, virágom” – magyar népdalok a II. évezred európai tükrében (Bognár Szilvia, Király Nóra, Kovács Zoltán) JÚLIUS 16. VASÁRNAP 10:30 MH Légierő Zenekar 11:00 Ökumenikus Istentisztelet három felekezet lelkészének, és a fesztivál művészeinek közreműködésével. Meghívott szolgálattevő lelkészek:

Sajgó Szabolcs SJ, Balog Zoltán református püspök, Kondor Péter evangélikus püspök 13:15 EUCHARIST ZENEKAR 14:30 Mező Misi: mesélő 16:30 Váray lászló 17.30 laposa julcsi band 19:00 Lovasi András szólóest