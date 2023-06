Kihirdették a 2023-as MMA Művészeti ösztöndíjprogram nyerteseit

A 2018-ban indult ösztöndíjprogram célja az alkotó- és előadó-művészeti, valamint művészetelméleti tevékenység programszerű, három évre szóló támogatása, a magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A művészeti alkotómunkát támogató pályázaton a nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 ezer forintos juttatást kapnak három éven át. Az MMA 2023–2026. évi művészeti ösztöndíjprogramjára március 27-ig lehetett jelentkezni.

Az építőművészet, film- és fotóművészet, ipar- és tervezőművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, színházművészet és zeneművészet kategóriákban idén 1264 pályázatot nyújtottak be. A múlt évhez képest minden szekciónál növekedést lehet megfigyelni a beadott pályázatokat tekintve. A legnépszerűbb művészeti ágnak – akárcsak tavaly – idén is a képzőművészet bizonyult, emellett a második a film- és fotóművészet; míg az előbbire 263, addig az utóbbira 179 pályázatot adtak be a 18–50 év közötti jelentkezők – áll a közleményben.

A kor szerinti megoszlást nézve az alsó korhatárt (18 év) 1 fő, meg a felső korhatárt (49 év) 30 fő érte el, de a legtöbb jelentkező (512 fő) 36–45 év közötti művész volt. A 18–25 év közötti jelentkezők közül 2 nyertes, a 26–40 év közötti jelentkezők közül 53 nyertes, a 41–50 év közötti jelentkezők közül 45 nyertes pályamű érkezett.



A pályázatok mintegy kétharmadát (726 pályamunka) az utolsó napon nyújtották be a jelentkezők.

A tíztagú döntőbizottságot az MMA elnöke és az általa felkért bírálóbizottsági tagok alkották: Vashegyi György (a bizottság elnöke), Buglya Sándor, Olsvay Endre, Rátkai Erzsébet, Salamin Ferenc, Sára Ernő, Solymosi-Tari Emőke, Szerényi Béla, Szurcsik József és Vári Fábián László.



Az MMA tájékoztatása szerint a képzőművészet kategóriában 15, a film- és fotóművészet kategóriában 14, az építőművészet kategóriában 9, a művészetelmélet kategóriában 9, a színházművészet kategóriában 9, az irodalom kategóriában 10, a népművészet kategóriában 10, az ipar- és tervezőművészet kategóriában 11 és a zeneművészet kategóriában 13 főnek ítélte oda a három évre szóló ösztöndíjat a döntőbizottság.

Borítókép: Vashegyi György, az MMA elnöke a Művészeti ösztöndíjprogram megnyitóünnepségén (Fotó: Havran Zoltán)