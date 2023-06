Miskolc a fesztiváltérképen, indul a Diósgyőrfeszt

A Diósgyőrfeszt igencsak fontos Miskolc életében, mert így az „acélváros” felkerül a magyar fesztiváltérképre. A szervezők szeretnék, ha évről évre ez egy olyan rendezvény lenne, ahol kortól függetlenül mindenki jól érzi magát. Miként a fesztiváligazgató, Orosz Gábor fogalmazott: évek óta nem volt többnapos családi fesztivál Miskolcon. Sok visszajelzésből és biztató üzenetből arra a következtetésre jutottak, hogy a miskolciak várják a rendezvényt. Megtalálták a rendezvénysorozat apropóját is: idén ötéves a DVTK Stadion, valamint éppen ötvenéve, az akkori diósgyőri stadion adott helyet az ország legelső pop-rock fesztiváljának.

A DVTK Stadion már várja a Diósgyőrfeszt látogatóit (Forrás: DVTK)



A zenei élményen kívül gasztroélmények szintén várják a látogatókat, programok nem csak a stadionban, körülötte is lesznek. A 2018-ban az év stadionjának választott DVTK Stadionban most lesznek először könnyűzenei koncertek. LED falak, pirotechnika, lézer, egy óriási vidámpark és más látványelemek teszik teljessé az élményt.



Rúzsa Magdi, a TNT, a Honeybeast és a Hooligans a fesztivál első napján, június 2-án, Paulina, a Wellhello és a BSW a második napján, június 3-án ad koncertet egy olyan monumentális színpadon, amilyen a Sziget Fesztivál Nagyszínpada.



A fesztivál egyik nagy durranása a világhírű belga DJ, Lost Frequencies lesz, akinek az olyan slágerei, mint az Are You With Me vagy a Reality lélegzetelállító show-val és látvánnyal élőben dübörögnek majd. A koncertek között DJ Dominique is pörgeti a legnagyobb slágereket, hogy egy pillanatra se álljon meg a buli.