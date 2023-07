A punk elpusztíthatatlan legendája Veszprémbe érkezik

Mi sem szimbolizálja jobban a punk mentalitását, minthogy amikor legutóbb, 2019-ben a Budapest Parkban járt, a fellépése végén nagyon szeretett volna eljátszani még egy ráadásszámot annak ellenére, hogy már elmúlt tíz óra, azaz a csendháborítási törvények értelmében be kellett fejezni a koncertet, végül azonban a jóval fiatalabb tagokból álló zenekara lelépett a színpadról, így Iggy Pop nem tudott más tenni, mint dühösen eldobva a mikrofont, követni őket.

Van az a vicc, hogy lassan el kell gondolkodnunk azon, milyen világot hagyunk majd magunk után Keith Richards számára, de a poén nemcsak a Rolling Stones gitárosa, hanem Iggy Pop kapcsán is megállná a helyét, a hetvenhat éves énekes hasonlóképpen elpusztíthatatlan figurának tűnik.

Pedig mindent megtett, hogy ez ne így legyen, amikor a hatvanas évek végén elképesztő sikereket ért el a The Stooges nevű bandájával, vér komolyan vette a sex, drugs and rock ’n’ roll üzenetét és nyilván a korabeli szexuális forradalmat is preferálta, hiszen amellett, hogy nem vetette meg a kábítószereket, sőt súlyos heroinfüggőségben is szenvedett, kiélvezte a női rajongók szeretetét is, számos nemi betegséget összeszedve a legendáriuma szerint.

Felsorolni is lehetelten lenne, hány pályatársát ölte meg ez az életmód, ő azonban – mint az említett koncertjén, a Budapest Parkban is – bebizonyította, a közel hatvanéves karrierje nemhogy megtörte volna, hanem jobb formában van, mint számos sok tíz évvel fiatalabb zenész. Még mindig félmeztelenül áll színpadra, és természetesen a hasa már nem annyira feszes, mint fénykorában, a mozgása, a nyughatatlan előadásmódja azonban a régi, és különösebb csinnadrattára sincs szüksége ahhoz, hogy kiváló show-t adjon; nem voltak lángok vagy füstgépek, egy egyszerű bársonyfüggöny előtt játszott. Ő maga volt a látványelem azáltal, hogy egy személyben megidézte azt a korszakot, amikor a punk még veszélyes volt, rengetegen belehaltak a rock ’n’ rollba, és nem a külsőségek számítottak, hanem kizárólag a zene.

Az olyan dalai pedig, mint a The Passenger, I Wanna Be Your Dog vagy a Lust For Live pedig nem vesztettek az erejükből, egészen biztosak vagyunk abban, ha egy párhuzamos világban napjainkban írná meg őket valaki, ugyanolyan instant slágerek lennének, mint fél évszáddal ezelőtt, az pedig kész csoda, hogy Iggy Pop hangja sem kopott meg az idők során.

És bár a sztár nyilvánvalóan felhalmozott annyi pénzt a karrierje alatt, hogy otthon üldögélve tölthetné a nyugdíjas éveit, sőt valószínűleg több generációnak előre megteremtette az anyagi biztonságot, esze ágában sincs megállni. Idén nyáron a Red Hot Chili Peppers előtt lép fel Európa legnagyobb stadionjaiban, és bár elképesztően irigyek vagyunk erre az összeállításra, vigaszt jelent, hogy a veszprémi Gyárkertben nem egy rövidített előzenekari, hanem egy teljes hosszúságú, kiadós koncerttel érkezik majd.

