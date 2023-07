Egy este, három különleges elektronikus zenei előadó a Várkert Bazárban

Egy izgalmas este várja az érdeklődőket a Várkert Bazár Öntőház udvarán, ahol egyszerre három különleges elektronikus előadó áll majd színpadra; a Belau, Hien és a Maluridé zenél július 8-án.

A Belau. Forrás: Belau

A nemzetközi zenei színtéren is egyre ismertebb Belau az elmúlt években komoly sikereket ért el két koncepcionális albumával. Az Európa-szerte sokat koncertező zenekar első számú célja továbbra is az, hogy zenéjével a modern egyén számára menedéket adhasson, ahol a hallgató önmagába és a gondolataiba merülhet. A formáció ötéves fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, több mint kétszáz koncertet adtak 25 országban, és olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak eddig, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic vagy az amerikai SXSW. Az elmúlt években olyan rádiók játszották dalaikat világszerte, mint a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit vagy a Rolling Stone. A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, eddigi kiadványaik több millió streamnél járnak.

Légies vokálok, friss textúrák és minimalista alapok – Hien eklektikus zenei identitását sok különböző hangzásvilág befolyásolta, az elektronikától a soulon át a keleti stílusokig. A vietnami–magyar származású énekesnő 15 évesen kezdte zenei pályafutását. Kiadott két popalbumot, fellépett Kim szerepében a Miss Saigon musicalben, és több koncertet is adott európai, ázsiai és amerikai nagyvárosokban. Karrierje során elnyerte a Glamour Az év nője díját és a Viva Comet díjat is. Hien Bloom című albuma 2021-ben egy kreatív utazás végeredményeként jelent meg, bemutatva életét bevándorló fiatalként, aki Magyarországról az Egyesült Államokba költözött egy új kezdet reményében, mindeközben megújítva művészi identitását.

A Maluridé formáció 2020 tavaszán alakult, a jelenlegi felállásban 2022 tavaszától zenélnek együtt. A zenekar alternatív zenei műfaja a pop és elektronikus zene alapjaira épül, ugyanakkor lírikus, szövegközpontú énekszólamaikkal a klasszikus harmóniák eszköztárából is válogatnak. A Telekom Electronic Beats 2022-es Szelektor pályázatán bekerültek a pop kategória legjobb tíz dala közé, jelenleg a Hangfoglaló program 2023-as évad támogatott produkciója.

Borítókép: A Maluridé zenekar (Fotó: Utasi Melanie)