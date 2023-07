Fókuszban a szakralitás és a digitális művészet kapcsolata

A kiállítás alkotói újragondolták a művészet és a technológia kapcsolatát, létrehozva egy páratlan audiovizuális élményt, amely egyedülálló a hazai művészeti palettán. A Cinema Mystica célkitűzése szerint a kiállítóhely félévente új kiállítással jelentkezik, így mutatva be a hazai és a közép-kelet-európai térség újmédia alkotóit az itthoni közönségnek. Az interaktív, digitális művészeti installációk 1200 négyzetméteren, tíz teremben láthatók. Mint a közleményükben írják, a Párisi Udvar tere egy varázslatos világ, ahol összeér múlt és jövő, az épületrész ismét megtelik fénnyel. Itt kapott helyet anno a legendás Hologram Galéria, és most Cinema Mystica nyitásával ismét egy misztikus utazásra kelhetnek a látogatók a térben. A Cinema Mystica jelenleg egy egyedülálló művészeti projekt, nemcsak Magyarországon, de a közép-kelet-európai térségben is. A hasonló tematikájú immerzív digitális művészeti kiállítások, mint a TeamLab (Dark Matter Berlin és Superblue Miami), az Atelier Des Lumiéres (Párizs), az NXT Museum Amsterdam és a Luminarium (USA) nagy sikerrel futnak szerte a világban és egyre nagyobb teret hódítanak.

Az interaktív, digitális művészeti installációk 1200 négyzetméteren láthatók. Fotó: Cinema Mystica- Vigh-Hidegh Katalin

A kiállítóhely művészeti vezetője Vigh Dávid, aki kurátora is a ma nyíló kiállításnak, a nemzetközi hírű Global Illumination alkotói közösség vezetője. Elmondta, hogy az immerzió belemerülést jelent, ami a kiállítás összefüggésében körbejárható tereket, objektumokat és ezek sorozatát jelenti, ahol a képi- és a hangélmény 360°-os, háromdimenziós. Az immerzív élmény során a néző a műalkotás aktív vagy passzív részesévé válik, ezzel átlépve a klasszikus művészet által évezredek óta meghúzott határokat.

A szakralitás és a digitális művészet kapcsolata

– A Cinema Mystica univerzum a fény, a hang és a művészet birodalma – hangsúlyozta Vigh Dávid. – Egy érzékszervi utazás, amely számos egyedi újmédia installáción vezet végig. A kiállítóterek átalakulnak misztikus világokká, ahol elmosódnak a határok a valóság és a vízió között. Egy játék ez, amely során olyan kozmikus tereket hozunk létre, ahová a néző meghívót kapott, beléphet és részesévé válhat a varázslatnak – tette hozzá a kurátor. Mint mondta, a nyitókiállítás a szakralitás és a digitális művészet kapcsolatát helyezi fókuszba. A következő kérdések mentén inspirálódtak a kiállító alkotók a kurátori felhívásra: „Lehet a digitális művészet vízionárius? Közvetíthet szakrális tartalmakat? A technológia válhat-e alázatossá egy magasabb rendű cél érdekében? Hogyan alkalmazható a mesterséges intelligencia a transzformatív tartalmak gyártásban?” Az eredmény: misztikus belső terek, immerzív installációk, transzformatív élmények, „Light / Sound / Art / Magic”.

Egy érzékszervi utazás, amely számos egyedi újmédia installáción vezet végig. Fotó: Cinema-Mystica-Vigh-Hidegh-Katalin

A kollektív alkotás ereje

A kiállított alkotások többsége valódi csapatmunka. A koncepciótól az animációs tartalmakon át a fizikai megvalósításig az alkotók tudatosan a kollektív alkotás erejét hívták újra életre. A Cinema Mystica művészei között hazai és külföldi alkotók egyaránt szerepelnek, többségükben a Global Illumination alkotói közösség tagjai közül kerültek ki és valósították meg a régóta kitűzött víziót. A Global Illumination egy szabadúszókból álló kreatív műhely, ahol hasonló érdeklődésű, de különböző skillset-tel rendelkező művészek energiái adódnak össze. A kollektíva formátum lehetőséget ad arra, hogy az egyéni kereteket túlszárnyalva komplex, ugyanakkor egyedi alkotásokat hozzanak létre. A GI portfólió a nagyléptékű mapping projektektől a szcenikai terveken, digitális műalkotásokon a kísérleti rövidfilmekig igen változatos.

– A kiállításhoz 85 darab projektort, 5 km kábelt, csúcstechnológiájú médiaszervereket, érzékelőket és speciális hangszórókat, rezonátorokat használunk – ismertette Vigh Dávid. – Talán a legkomplexebb installáció a fő attrakció: a The Garden, ahol 17 projektor vetíti a teret, infravörös kamerák szolgálnak szenzorként, a padló interaktív, a tér közepén pedig egy ledes fényinstalláció, egy életfa található. Hang, fény és vetítés tökéletes szinkronban. Emellett az „Aedan” címmel látható lesz egy ChatGPT alapú, interaktív multimédia installáció. Az installáció a mesterséges intelligencia és az emberi kreativitás interakcióját járja körbe. Belépve a szobor érzékelő zónájába, egy mikrofonon keresztül bármit kérdezhetünk az entitástól. A szoborra mappelt képek az eredeti pixelhalmazból kiindulva, a néző szöveges promtjaiból hoznak létre a MI által generált tartalmakat”– magyarázta Vigh Dávid.

Kiállító művészek: ABDFX, AuralEye, Zemba Ákos, Blase Clark, Katona Kati, Krizanic Antonin, Zeke Ádám, Fóris-Ferenci Gábor, Mátis András, NAAVI, Szatmári György Dure, Nagy Kála, Polonyi András AXA és Fekete Máté. A szobrokat a BK stúdió és a Díszletgyár készítették, a technikai tervezést és kivitelezést a Kiégő Izzók és az AV Rental végezték.

Borítókép:A varázslatos világ, ahol összeér múlt és jövő (Fotó: Cinema-Mystica-Vigh-Hidegh-Katalin)