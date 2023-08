A Moszkva téri galeri tag, galériája Dörgicse központjában

A szabadság szellemében szerveződő művészeti élet egyik állomása, a Balaton-felvidék hegyláncolata védelmében meghúzódó Dörgicsén volt a nyolcvanas évek végétől. Az ÓL Galéria körül kialakult társasági életet, Veszely Ferenc festőművész szervezte, de inkább vonzotta egyéniségével.

Személyes történetében talán az a legszebb, hogy az ember öntudatlanul is a felmenői nyomába indul el, amikor alkotóhelyet és nyári lakot keres.

Később jön csak rá, hogy az addig nem ismert kötődés szólítja a meghatározó helyre. Veszely Ferencet történetesen Dörgicsére, a mai ÓL Galéria épületéhez. A művész a nyolcvanas évek második felében már egy ideje keresgélt egy nyári laknak, és alkotóműhelynek való házat a tó északi partjának falvai között.

– Kiderült számomra, hogy az én famíliám vízimolnár család volt, W-vel és umlauttal írták a nevüket, és Mária Terézia korában települtek át erre a vidékre. Lesencetomajnál volt egy Veszely-malom. Ma már biztos vagyok benne, hogy emiatt húzott ebbe az irányba a szívem, mert soha a déli partra nem gondoltam. A Bakonyban, a parttól távolabb képzeltük el a házunkat, de már kicsit kezdtem feladni, amikor lányommal átjöttünk Dörgicsén.

Egymásra néztünk és azt mondtuk, hogy menjünk vissza, mert még egy ilyen szép falut nem fogunk találni”

– emlékezett Veszely Ferenc. Az Árpád-kori romok, a település fekvése magával ragadta őket, meglepetésükre a falu középpontjában, mindjárt a buszmegálló mellett volt egy 1820-as években épült eladó ház. Nem is ház, inkább egy épületegyüttes: a boltíves kialakítású istállóban oszlopok, a belső házban rokokó cserépkályha, ezt a házat egyébként műemlékké nyilvánították. Hátul volt a disznóól, aminek nem volt meg a teteje, ez lett később az udvarról és a falu közepéről is nyíló ÓL Galéria.

Az ÓL Galéria Dörgicse központjában Fotó: Szilléry Éva

Körülbelül tíz évbe telt, amíg rendszeres kortárs kiállításokat szervezett a telkén, de már megjelenésével elindult a faluban a művészeti élet. Nagy hatást tett rá Rekettyés László világháborús hős is, akinek a gépét a II. világháborúban éppen Dörgicse felett lőtték le az amerikaiak, a túlélő ezért is vett egy házat magának itt és a falu szerelmese lett. Passzióból kutatta történetét, gyűjtötte emlékeit. Az ő gazdag írott, képi és tárgyi anyagából építette egyik első tárlatát Veszely Ferenc, ami nagyon népszerű kiállítás volt, egyebek mellett Dörgicse első metszeteinek bemutatásával.

Veszely Ferencet a nyolcvanas években ejtette rabul a mesés Dörgicse Fotó: Dörgicse facebook oldala

Nemcsak a képzőművészek összetartó köre, de a legnagyobb, máig létező galeri, a Moszkva térhez kötődő Kalef nevű baráti társaság is Dörgicsén élte innentől nyári társasági életet. – Rendszerellenes fiatal társaság volt a hatvanas években, sok-sok képzőművésszel, tulajdonképpen az egyik értelmiségi galerinek számon tartott galeri volt ez. A levéltárban gazdag anyaga van a társaságnak, tudtommal háromszor akkora, mint a többi galerinek. Közben

nem is csináltunk semmi különlegeset, csak nagyon szerettük volna a változást.

Akkoriban tömve volt a galéria a Kalefosokkal, Amerikától kezdve, közel-keletről iderepültek a valamikori galeri-tagok. A polgármester Kis-Pál Miklós pedig nagyon vagány volt, megengedte, hogy utca felé is nyitva legyünk. A kiállításunk a művész haverok alkotásai köré, később tematikák köré szerveződtek – mesélte a művész.

Így került az ÓL Galériába, Dörgicsére a magyar -lengyel barátság, története, ami azért erős kordokumentum, mert Lengyelország jelentette a szabadságot, a kor fiataljainak. A galeri-tagok autóstoppal indultak Lengyelország felé. – A Balatonba lőtt repülőgépek köré épülő tematikus tárlat is az utóbbi évtized népszerű kiállítása volt, a téma feldolgozást kutatás és mentés előzte meg. Érdekes, hogy az oroszoknak nem kellettek a háborús halottaik. Izgalmas előadásokat tartottak, a témában, mi pedig erre ráfűzve az ÓL Galériában kiállítást tartottunk. De nagy sikere volt a balatoni hajózásra épülő kortárs kiállításunknak is – mondta a Magyar Nemzetnek Veszely Ferenc.

Több évtizedes munkájáért Pflanzner Sándor polgármester adta át, múlt szombaton a díszpolgári oklevelet Veszely Ferencnek. Szavai szerint annak az embernek, aki a helyi épületet megtartva, annak új funkciót adva olyan helyet hozott létre, ahol

az ember alkotta szépség találkozott a művészet szépségeivel.

Dörgicse Levendáriumának alapítója, a három éve meghalt Dr. Demján Ildikó orvos-természetgyógyász, nemzetközi aromaterapeuta, gyógynövénytermesztő, a dörgicsei Levendárium megálmodója is díszpolgári elismerést kapott.