Lemondták Anna Netrebko koncertjét Prágában, „mert támogatója Putyinnak”

Szerinte a művésznőt képviselő stáb kapcsolatba lépett azokkal a cseh csoportokkal is, amelyek a koncert alkalmával Oroszországot támogató tüntetéseket kívántak szervezni. Ezt senki sem akarja, erre nincs szükségünk – jegyezte meg Vlastimil Jezek.

A koncert lemondása Jírí Pospísil szerint helyes döntés, s reméli, hogy megnyugtatja a kedélyeket. „A szabadságáért harcoló Ukrajna fontos partnerünk, nem hagyhatjuk cserben” – tette hozzá a politikus.

Nem a prágai vezetés az első, amelyik megfosztja a közönséget egy világszínvonalú művész előadásától, a New York-i Metropolitan opera ugyanis az ukrajnai háború kitörése után lemondta Netrebko előadásait arra hivatkozva, hogy a szoprán nem volt hajlandó elítélni Oroszországot, amikor ezt követelték tőle. Az Ausztriában élő Netrebko ezután be is perelte az intézményt. Márciusban pedig Tajvanon mondtak le egy hangversenyt a „közvélemény aggodalmaira” hivatkozva.

Borítókép: Anna Netrebko (Fotó: APA/AFP)