A Metropolitan önmagát bünteti a legjobb szoprán szankcionálásával

Hét éve dolgozunk együtt az utóbbi húsz év világviszonylatban is legjelentősebb szopránjával. Anna Netrebko szerepelt az Operaházban, az Erkel Színházban, a Müpában kétszer is, most nyáron Veszprémben, de a mi zenekarunkat kérte Berlinbe, a Waldbühnére, tévéfelvételes koncertre és Bécsbe is, februárban majd az Eiffel Műhelyházban látjuk vendégül. Az lesz tehát a nyolcadik alkalom.