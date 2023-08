Vashegyi György: Ez az intézmény még egy rossz személyi döntést nem bír ki

Teljesen egyetértettünk miniszter úrral abban is, hogy egy dologban semmilyen körülmények között nem engedhet a fenntartó: az új zeneakadémiai rektornak megkérdőjelezhetetlen, nemzetközileg is az élvonalban álló szakmai életművel kell rendelkeznie oktatási téren is. Liszt Ferenc pontosan ilyen volt, míg a közelmúlt vezetői nem teljesen ilyenek: nézetem szerint a 24. óra utolsó öt-tíz percében vagyunk, mert ez az intézmény még egy rossz személyi döntést nem bír ki.