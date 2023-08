Wischer Johann: ez ad új energiát

Először nagyon megörültem, utána nagyon ledöbbentem, meglepődtem, megijedtem. Az ijedtség egyfajta félelemből fakad: akkor most már nincs is tovább? Az életműdíj valaminek a lezárását jelenti? Aztán rájöttem, hogy ez egy új energiát ad: az ember innentől kezdve még többet akar adni, bizonyítani, és még fontosabb, hogy mit is fog letenni az asztalra