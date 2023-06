Elindult a külhoni színházak mustrája Kisvárdán

– Sok aggodalom, bizonytalanság és reménykedés előzte meg azt a felemelő pillanatot, amikor eldőlt, hogy nem szakad meg az 1989 óta tartó sorozat folytonossága. Ilyen előzmények után talán még őszintébben tudjuk majd ünnepelni a ránk váró számtalan művészi alakítást – fogalmazott Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere. A kisvárdai fesztivál a hazai és a külhoni színházak szempontjából is fontos esemény, hiszen a szakma itt olyan előadásokat nézhet, amelyekre általában hónapokat, akár éveket is várni kell, hogy vendégjátékként Magyarországon is láthassuk. A város vezetője Peter Brook gondolatai alapján fogalmazta meg az idei eseménysorozat mottóját.

Leleszi Tibor Peter Brook gondolataival köszöntötte a kisvárdai fesztivál közönségét (Fotó: Kisvárdai Várszínház/Tugya Vilmos)

– Peter Brook neves angol színházi rendező szerint „A színház mindenekelőtt az élet. Ez az elengedhetetlen kiindulási pont, és igazából csak az érdekelhet bennünket, ami az élet része, a szó lehető legtágabb értelmében. A színház az élet. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs különbség az élet és a színház között.” Nos, amilyen viharos időket manapság élünk, talán nagyobb szükségünk van erre a bizonyos különbségre, mint valaha. Arra, hogy a látható valóság fölé emelkedve a láthatatlanba is bepillanthassunk, át- és újraértékelve a bennünket olykor egészen fenyegetően körülvevő világot. Arra, hogy előadásról előadásra előttünk is megelevenedjen az a csoda, amelyre gyakran éppen egyszerűsége és igazsága miatt tudunk rácsodálkozni. Ez a színészi alakítás varázsa, amelyről Peter Brook a következőképpen fogalmaz: „Egy ember mozdulatlanul áll a színpadon, és magára vonja a figyelmünket. A másiknak nem sikerül ugyanez. Nekem csak ez a különbség számít. Mi ez a különbség? Mit jelent kémiailag, pszichikailag, fizikailag? A sztár kézjegyét? Egyéniséget? Nem. Ez így túl egyszerű lenne. Nem ez a válasz. Nem tudom, mi a válasz. De azt tudom, hogy itt, az előbbi kérdésre adott válaszban találhatjuk meg egész művészetünk kiindulópontját” – idézte a neves színházi alkotó szavait Leleszi Tibor.

Karasszon Ágnes Závogyán Magdolna államtitkár szavait tolmácsolta a megnyitón (Fotó: Kisvárdai Várszínház/Tugya Vilmos)

Karasszon Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkársága művészeti főosztályának vezetője a kultúráért felelős államtitkár, Závogyán Magdolna szavait tolmácsolta a megnyitón.

Kiemelte az összetartozás eszméjének fontosságát, amely ezen a fesztiválon különös jelentőséggel bír. Itt találkoznak az elszakított területek magyarjai az anyaországiakkal. Hangsúlyozta azt is, hogy fontos az elhúzódó háború árnyékában hitet tenni a művészet téren és időn átívelő szerepe mellett.

Ennek jegyében az idei fesztivál díszvendége a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, amely nem csak versenyelőadással, hanem egy különleges kiállítással is a városba érkezik. Kárpátalja és Ukrajna egyetlen magyar teátruma ugyanis idén harminc éves – a kisvárdai jeles évszámmal együtt ezt is élteti a színház történetét összefoglaló kiállítás, amelyet a művelődési központ aulájában láthatnak az érdeklődők.