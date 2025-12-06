Kós Hubert újabb aranyérmet ünnepelhet

Kós Hubert kihagyja a rövid pályás Európa-bajnokságot, helyette nagy medencében versenyez, az austini US Openen. Pénteken 100 méteres hátúszásban szerezte meg a második aranyérmét a versenyen.

Kós 52,63 másodperccel nyerte a számot, míg a 100 pillangó döntőjében 51,72-es idővel ötödikként ért célba. Az olimpiai bajnok magyar úszó korábban a 200 vegyest nyerte meg Austinban.