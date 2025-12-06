Kós Hubertmagyar aranyéremúszás

Kós Hubert újabb aranyérmet ünnepelhet

Miközben a Lublinban zajló rövid pályás Európa-bajnokságon még nem született magyar aranyérem, az úszók US Open versenyén olimpiai bajnokunk, Kós Hubert már két győzelemnél jár: a 200 vegyes után 100 háton is ő volt a leggyorsabb.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 06. 8:55
Kós Hubert 100 méteres hátúszásban is a rövid pályás Eb alatt zajló US Open aranyérmese lett Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz
Kós Hubert kihagyja a rövid pályás Európa-bajnokságot, helyette nagy medencében versenyez, az austini US Openen. Pénteken 100 méteres hátúszásban szerezte meg a második aranyérmét a versenyen.

Kós 52,63 másodperccel nyerte a számot, míg a 100 pillangó döntőjében 51,72-es idővel ötödikként ért célba. Az olimpiai bajnok magyar úszó korábban a 200 vegyest nyerte meg Austinban.

Mindeközben Kós nélkül az Európa-bajnokságon még nem született magyar arany, négy ezüstöt viszont már szereztek úszóink Lengyelországban.

 

