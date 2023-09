Az emberi sztorikra helyezi a hangsúlyt a készülő Hunyadi-sorozat

− Mindannyiunk szándéka az volt, hogy egy világszínvonalú sorozatot tegyünk le az asztalra. A Hunyadi című tévésorozat bárhol a világon megállja a helyét, ahogy felvettük, megvilágítottunk, a forgatókönyveket megírtuk, de kiemelkedő lesz a dráma, valamint a színészi munka minősége is, és még csak most jön az utómunka, a sound design és a rengetek számítógépes trükk − magyarázta a Svenk stábjának Nagypál Orsi rendező, aki kiemelte, hogy a forgatókönyvek elolvasása után azért vállalta el ezt a munkát, mert azt látta, hogy nagyon erős, a személyes történeteket hangsúlyozó, drámai sorozat lesz A holló felemelkedése.

A Hunyadi alkotóinak többezres tömeget kell a vászonra varázsolni (Forrás: Rise of the raven/Leo Pinter)

− Nagyon fontos volt, hogy az emberi oldalról közelítsük meg ezt a sztorit, és úgy meséljük el, hogy azt a nézőt is beszippantsa, aki nem is annyira érdeklődik a történelmi témák iránt. Az emberi érzések teljes tárháza felvonul, így nagyon könnyen befogadható és a nézőt könnyen behúzó sorozat lesz − fogalmazott Nagypál.

Takács Gergely VFX supervisor kiemelte, hogy az ő munkája elsősorban arról szól, hogy azt felügyeli, hogy hogyan keletkezik az a tartalom a filmben, amit nem a kamerával vettek fel, hanem számítógép előtti utómunka során születik. – Nagyon fontos része a projektnek a különböző olyan effektek létrehozása, amik a csatához tartoznak. Ilyenek például a katapultok, a katapultból kilőtt tűzgolyók, a becsapódások, ezeket destruction effekteknek hívunk. Erre is sok időt és energiát fogunk szánni, hogy nagyon gazdag látványt állítsunk elő a nézőnek – mesélte a szakember.

A készítők a nemzetközi filmpiacra szánják a sorozatot, ahol a Rise of the Raven (vagyis: A holló felemelkedése) címmel fut majd a német Beta Film forgalmazásában. A magyar változatot a televízióban a tervek szerint 2024 végén vetíti a TV2 lineáris sorrendben, ehhez a szlovéniai jogokat is megszerezte már, míg Ausztriában az osztrák állami televízió, az ORF adja le.

Borítókép: Kádár L. Gellért mint Hunyadi (Fotó: Bach Máté)