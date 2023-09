Berettyán Sándor: Fiatalon beleszerettem a költői színházba + videó

A szeptemberben bemutatott Bánk bán főszerepét alakító Berettyán Sándor többek között azt is elmesélte, hogy középiskolás éveiben még reál tantárgyakkal szeretett volna foglalkozni, pedig drámatagozatos volt.

Berettyán Sándor mint Bánk bán (Fotó: Eöri-Szabó Zsolt)

Kaposváron végzett színművész szakon.

Nem éreztem komfortosnak Budapestet, valamiért szimpatikusabb volt Kaposvár. Debrecenben szocializálódva beleszerettem abba a színházi nyelvbe, amit Vidnyánszky Attila képviselt.

A színészt, aki 2017 óta tagja a Nemzeti Színháznak, kisgyerekként a Debreceni Csokonai Színházban fertőzte meg a színház szelleme.

A legújabb bemutatóról, a Vidnyánszky Attila rendezte Bánk bánról elmondta, hogy azért is nagyon kedves neki, mert az egyetemen annak is különösen örültek, ha jól meg tudtak csinálni egy jelenetet az osztálytársakkal. Most ők, az osztályból a Nemzetihez szerződött színészek, lehetnek az a csapat, akik a hátukon vihetnek egy ekkora nagy címet. A Nemzeti Színház nagyszínpadán a Bánk bánban játszani nagy felelősség. A főszereplő ugyanakkor úgy véli, mindenkinek jól áll a szerepe.

Egy rendkívül tartalmas, lépésről lépésre fejlődő próbafolyamat volt, és egy nagyszerű előadás született, amire rendkívül büszke vagyok, már csak a kollégáim miatt is.

– foglalta össze Berettyán Sándor. De nem csak a színházról kérdeztük!