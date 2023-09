Szivar, basset hound, roncskabrió és sosem látott feleség

Tizenkét évesen került először kapcsolatba a színészettel. Egyik színészképzős tanárnője hívta fel a figyelmet kivételes tehetségére. Filmezéssel az 1950-es évek végén kezdett el foglalkozni, rendszeresen dolgozott a televíziónak is. A sikert a rosszul öltözött, szivarozó, látszólag lassú észjárású nyomozó szerepe hozta meg neki a Columbo című sorozatban, ahol a legbonyolultabb bűneseteket is sikeresen göngyölítette fel fondorlatos észjárásával, logikán alapuló következtetéseivel. A dramaturgoknak köszönhetően vált híressé a címszereplő felesége is, akit rendszeresen emlegetett, bár a filmben egyszer sem láthatta a közönség. Karakteréhez szorosan hozzátartozott gyűrött ballonkabátján kívül ütött-kopott kocsija és örökké unatkozó, lógó fülű kutyája.

A néhai Peter Falk, a Columbo hadnagyként ismert amerikai színész és kutyája életnagyságú bronzszobra Budapesten a Falk Miksa utcában 2014. március 13-án (Fotó: MTI/Marjai János)

A sorozatot nagy sikerrel vetítették át éveken át szinte az egész világon, így Magyarországon is, ahol napjainkban is műsoron van több kereskedelmi csatornán.

A hazai nézők szimpátiáját zseniális színészi alakításán kívül állítólagos magyar származásával is elnyerte. Több hírportálon és a Nemzeti évfordulóink 2008-as kiadásában is megjelent róla az a nem bizonyított állítás, hogy felmenői között van Falk Miksa magyar politikus, újságíró is, azonban a névrokonságon kívül más kapcsolatot nem találtak közöttük a családfakutatók.

A színészt 1996-ban a TV Guide amerikai magazin az ötven leghíresebb televíziós sztárról összeállított lista 21. helyére sorolta. Hollywoodban megkapta a 2503. sorszámú Walk of Fame csillagot.

Columbo kedvelői Budapesten is találkozhatnak a nyomozó alakjával, akinek az V. kerületben a Falk Miksa utcában 2014-ben állítottak szobrot, melynek érdekessége, hogy hűséges basset hound kutyája is ott van mellette.