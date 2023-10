Budapestre jön a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Áprilisban az Egyesült Királyságban vette kezdetét a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox világturnéja. A Life In The Past Lane névre keresztelt koncertsorozat állomásai közé Budapest is bekerült, így az amerikai banda október 17-én az MVM Dome-ban lép majd fel.

A Postmodern Jukeboxot, amelyet a világon széles körben PJM néven ismernek, az amerikai zongorista, Scott Bradlee alapította 2011-ben.

A zenekar különlegessége abban rejlik, hogy a modern zenéket a vintage műfajában dolgozzák át, a mai legnagyobb slágereket különösképpen a XX. századi jazz és swing stílusban gondolják újra, a mostani turné ezért is kapta a Life In The Past Lane elnevezést.

A formáció 2023-as előadása egyedülálló módon fogja ötvözni a modern kor legnagyobb dalait a művészek sajátos stílusával, egyfajta zenei időgépként. − Az idők változhatnak, a trendek jönnek-mennek, de a múlt klasszikus hangjai az idő múlásával egyre értékesebbek lesznek. Lehetsz bakelitrajongó, TikTok-őrült vagy akár divatmániás, gyere velünk, és elviszünk egy feledhetetlen utazásra, ahol az elmúlt száz év kortalan zenéjét idézzük meg − fogalmazott Scott Bradlee, a zenekar alapítója és zongoristája.

Különleges meglepetésvendégek is gyakran csatlakoznak az alapfelálláshoz, biztosítva, hogy minden koncertélmény rendkívül egyedi és összehasonlíthatatlan legyen, felvillanyozó élőzenei élményt nyújtva a közönségnek.

Borítókép: Az amerikai banda 2023. október 17-én az MVM Dome-ban lép majd fel (Forrás: Green Stage Production)