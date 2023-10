Jól fogyasztható történelmet mindenkinek

Duhonyi József a Hír TV Napindító című műsorában azt mondta, hogy számos fővárosi történelmi helyszín mellett manapság úgy megyünk el, hogy nem is tudjuk, mi történt ott. Lapunk kérdésre ezt a gondolatmenetet folytatta Bagi Iván is, aki elmesélte, hogy korábbi televíziós riportokban, online videókban szembesült azzal évről évre, hogy az utca emberének általában fogalma sincs arról, hogy egy-egy ünnepnap miről is nevezetes. – A filmjeink könnyed, szórakoztató hangvételének oka, hogy nem szerettük volna azt, hogy az emberek azt érezzék, hogy le vannak dorongolva, amiért esetleg nem tudják ezeket a történelmi tényeken. Sokáig én sem tudtam, mivel évről évre kegyelemkettessel mentem át történelemből, ebből fakadóan most is a naiv rácsodálkozó vonalat viszem a videókban. Viszont hiszek abban, hogy úgy is képbe kerülhetünk, hogy közben önfeledten élvezzük a tudásmorzsák felcsipegetését, nem kényszernek érezve azt.

A Sétáló történelem Bagi Iván és Duhonyi József ötletéből született három éve (Fotó: Bach Máté)

A humorista hozzátette, a mai napig egyedinek számító videókban is feltűnő Szép Bence történelem szakon végzett stand upos komoly kutatásokat végzett a felvételek előtt. – A partnerem igyekezett csak olyan tényeket beemelni a produkcióba, amelyek a gyerekek érdeklődését felkeltik. Nekem is volt egy csodás irodalomtanárom, aki a nagy íróinkról, költőinkről sok olyan információt mesélt, amelyek felcsigázták a gondolataimat és

rávilágítottak arra, hogy nem kell őket távolságtartással kezelni, hiszen ők is hús-vér emberek voltak, akiknek ugyanúgy voltak nehézségeik, problémáik, gyengeségeik.

Hiszünk abban, hogy ezek a meglepő, izgalmas tudnivalók lehetnek beszélgetésindítók az órákon tanár és diák között – fogalmazott az előadóművész.