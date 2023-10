Jubileumi koncertet szervez Budapesten a Disney

Hihetetlenül boldog vagyok, hogy engem választottak. A mesének, a zenének mindig is óriási szerepe volt az életemben, ráadásul most már a kislányom is nagy Disney rajongó. Nagyon izgalmas együtt dolgozni és alkotni az eredeti Disney csapattal, nem csupán megtiszteltetés, hanem hatalmas kihívás és ugyanakkor kaland is. Alig várom az előadást, bizonyára lenyűgözően mesés lesz