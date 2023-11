Mi is beszámoltunk róla, hogy pénteken este, a Rómeó és Júlia-előadás közben balesetet szenvedett Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó, a Nemzeti Színház művészei. A sajnálatos események miatt elismerve vezérigazgatói felelősségét, Vidnyánszky Attila lemondott a Nemzeti Színházban betöltött posztjáról. Döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert, aki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint a színházban történt balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a kezdeményezéssel. Mint írták, Vidnyánszky Attila addig is maradéktalanul ellátja a színház vezetésével összefüggő feladatait, a minisztérium pedig továbbra is folyamatos kapcsolatot tart az intézménnyel és figyelemmel követi a vizsgálati eljárást.

Ezzel párhuzamosan a rendőrség is nyomozást indított, hogy tisztázzák, terhel-e bárkit is büntetőjogi felelősség a baleset kapcsán.

Csák János és Vidnyánszky Attila meglátogatták a megsérült művészeket (Forrás: Facebook)

Csák János később egy Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy Vidnyánszky Attilával közösen meglátogatták a balesetet szenvedett művészeket a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Klinikáján, ahol dr. Merkely Béla és dr. Bodzay Tamás, a Traumatológiai Klinika vezetője fogadta őket. Hozzátette: Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó állapota a szakszerű és magas színvonalú orvosi ellátásnak köszönhetően folyamatosan javul. Bejelentette továbbá, hogy a minisztérium azonnali gyorssegélyt biztosít mindkét művésznek e nehéz időszakban.

A Magyar Teátrumi Társaság közleményben fordult a minisztériumhoz, kérve, hogy ne fogadja el Vidnyánszky Attila lemondását. A beadványt Cseke Péter, Oberfrank Pál, Pataki András, Szabó Ágnes írták alá.

A művészvilágból sokan az igazgató mellé álltak



A nap során számos közéleti személyiség adott hangot nyilvánosan ama véleményének, miszerint hiba lenne, ha Vidnyánszky Attila lemondana a posztjáról.

„Attila, maradj! A traumán átvezetni a társulatot is Te vagy hivatott” – írta Facebook-bejegyzésében Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Pótolhatatlan űrt jelentene Vidnyánszky Attila lemondása, mert nélküle a magyar színjátszás elképzelhetetlen – mondta a Magyar Nemzetnek Kálomista Gábor producer, a Thália Színház ügyvezető igazgatója, aki a maga és a társulata nevében gyógyulást kívánt a színészeknek. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója nyílt levélben biztosította támogatásáról a teátrum igazgatóját, Káel Csaba Kossuth-díjas rendező, a Müpa vezérigazgatója is kiállt Vidnyánszky Attila mellett, mondván, hogy a lemondását emberi, tisztességes gesztusnak tartja, de úgy véli, ebben a nehéz helyzetben éppen ilyen vezetőre van szükség. Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke az Origónak szintén úgy nyilatkozott, hogy Vidnyánszky Attilának folytatnia kell azt a nagyszerű munkát, amit végzett, ugyanis ez a baleset nem az ő közvetlen felelőssége.

Számos művész, köztük Bodrogi Gyula is megszólalt a baleset és Vidnyánszky Attila lemondása kapcsán (Fotó: Szabolcs László / MW)

Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze a Mandinernek nyilatkozott, miszerint Vidnyánszky Attila lemondása egy ilyen helyzetben természetes lépés, aztán majd a vizsgálatok biztosan megállapítják majd, hogy ki, vagy kik a felelősök a balesetért. Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója az Origónak nyilatkozva Vidnyánszky Attila felelősségtudatát hangsúlyozta. – Neki mindenképpen maradnia kell az igazgatói pozícióban, mert ezek az intézmények, mint a Nemzeti Színház is, hatalmas óceánjáró hajók, amelyeket a viharos vizeken is át kell tudni kormányozni, és most egy ilyen viharos állapot van, amiben a társulat a baleset után traumatizálódott. Ebben is Vidnyánszky Attilának kell kormányozni tovább az intézményt – mondta.

Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője szerint Vidnyánszky Attila olyan jeles képviselője a magyar színházi életnek, hogy elengedhetetlen – különösen ilyen viharos időkben. Maximálisan kiállunk, kiállok Vidnyánszky Attila mellett. Egyedülálló a magyar színházi életben betöltött szerepe, amit képvisel, pótolhatatlan. Szűcs Nelli színésznő is megszólalt a Nemzeti Színházban történt balesetről, aki a Mandinernek úgy fogalmazott: „Ott állunk a megsérült kollégák mellett, és az egész színház kiáll az igazgató, Vidnyánszky Attila mellett is”.

Szinte példátlan vezetői felelősségvállalás

Vidnyánszky Attila példátlan felelősségvállalásáról és alkotói közösségek szervezése terén végzett munkájáról mi is tájékoztattuk olvasóinkat.

Borítókép: Vidnyánszky Attila (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)