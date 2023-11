Káel Csaba is azt kéri, ne fogadják el Vidnyánszky Attila lemondását

Káel Csaba Kossuth-díjas rendező, a Müpa vezérigazgatója is kiállt Vidnyánszky Attila mellett, aki a Nemzeti Színházban pénteken történt baleset miatt mondott le a teátrum vezetői posztjáról. Káel Csaba az Origónak azt nyilatkozta: „A színház rendkívül veszélyes üzem, még a legnagyobb körültekintéssel is előfordulhatnak szomorú balesetek. Ezúton is szeretnék jobbulást és gyors felépülést kívánni Szász Júliának és Horváth Lajos Ottónak!”

Hozzátette: Vidnyánszky Attila lemondását emberi, tisztességes gesztusnak tartja, de úgy véli, ebben a nehéz helyzetben éppen most van szükség olyan vezetőre, mint Vidnyánszky Attila. „Remélem,hogy a döntőhozók is így fogják gondolni, és nem fogadják el Vidnyánszky Attila lemondását” – jelentette ki a vezérigazgató.

Az MMA elnöke szerint is folytatnia kell a munkát Vidnyánszkynak

Turi Attila az Origónak elmondta: Vidnyánszky Attila európai módon járt el. Véleménye szerint „Vidnyánszky Attilának folytatnia kell azt a nagyszerű munkát, amit végzett, ugyanis ez a baleset nem az ő közvetlen felelőssége” – jelentette ki a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

Nem sokkal korábban Vidnyánszky maradása mellett szólalt fel Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, a Magyar Teátrumi Társaság és Kálomista Gábor producer is.

Borítókép: Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója is kiállt Vidnyánszky Attila mellett (Fotó: Kurucz Árpád)