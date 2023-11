A Budapesti Operettszínház főigazgatója Vidnyánszky Attila felelősségtudatáról beszélt

Vidnyánszky Attila felelősségtudatát aláhúzza a döntése, amit tett. Nem ismerek nála jobban rátermett és nagyobb felelősségtudattal rendelkező embert, aki alkalmas lenne a Nemzeti Színház vezetésére. Neki mindenképpen maradnia kell az igazgatói pozícióban, mert ezek az intézmények, mint a Nemzeti Színház is, hatalmas óceánjáró hajók, amelyeket a viharos vizeken is át kell tudni kormányozni, és most egy ilyen viharos állapot van, amiben a társulat a baleset után traumatizálódott. Ebben is Vidnyánszky Attilának kell kormányozni tovább az intézményt. Mielőbbi gyógyulást kívánok a balesetet szenvedett művészkollégáknak.