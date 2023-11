Batta András köszöntötte a Magyar Zene Háza vendégeit november 10-én, és persze a zenepedagógus csapatot is, akik a Showcase programért rengeteg előkészítő munkát végeztek. Egy új, egyedülálló hagyomány megteremtése volt a cél ezzel a kétnapos fesztivállal. Batta Andrásnak Sou Fujimoto néhány héttel ezelőtti ittléte kapcsán egy történet jutott eszébe.

Batta András bevezetője a Showcase fesztivál alkalmából a Magyar Zene Házában. Fotó: Teknős Miklós

Amikor Fujimoto nemrég átvette a legutóbbi díjat itt, felidézte, hogy amikor megpályázta a Magyar Zene Háza épületének megtervezését, sokat járta a Városligetet és figyelte a természetet, megkérdezve önmagától, hogy miért kéne ide bármit is építeni? Hiszen itt a természet, amelyben ember zenélhet az embernek

– Batta András szerint ez a hozzáállás is azt szimbolizálja, amit itt igyekeznek naponta megvalósítani: jöjjenek be az emberek zenét hallgatni és a zenéről beszélgetni, egyszerre léve kint és bent. Az ügyvezető igazgató szerint magát az épületet is mintegy zenedobozként érdemes nézni, játékszereket tanulmányozva és használva itt.

Szálka Zsuzsanna egy álom megvalósulásaként írta le a Showcase programsorozatot, és a külföldi, például angol alapjairól mesélt. Többek között holland és belga zenepedagógusok is érkeznek most erre a fesztiválra, ám náluk teljesen más a zenei oktatás, mint nálunk – tőlük új dolgokat tanulhatnak meg a Showcase előadásain részt vevő magyar zenepedagógusok is: a könyvtárban például a külföldi jó gyakorlatokról szóló konferencián lehetnek ott az érdeklődők.

Hosszú távú cél, hogy aktív kapcsolat maradjon a fellépők és a Zene Háza csapata között.

Severinghaus Artemisz mindehhez hozzátette, hogy nemcsak a zenepedagógusok, hanem az itt dolgozó kommunikációs csapat is sokat tett azért, hogy a Showcase fesztivál megvalósuljon most novemberben: az országból érkező 107 programtervet két héten át olvasták, majd egy öttagú zsűri bírálta el ezeket két fordulóban. A cél az volt, hogy mindenkit összehozzanak egy helyen és időpontban, hogy az „ember az emberrel zenél” élményét megéljék, és beszélgessenek is a zenéről.

A közönség is részese volt a játékoknak a zenepedagógusok bemutatkozásakor a Showcase fesztiválon. Fotó: Teknős Miklós

A kategóriagyőztesek előadásain kívül még nyolc produkció része a Showcase-nek.

Sor kerül itt felnőtt szabadegyetemi előadásra, gyermek workshopra, felnőtt- és családi koncertre egyaránt. Pénteken főleg a felnőtt-ismeretterjesztés állt a középpontban, továbbá szakmai programok voltak nézhetők-hallgathatók, szombat délelőtt családi programok, délután pedig a felnőtt- és családi ismeretterjesztés következik.

A koncertteremben szombat délelőtt a PerpiJazz ismerteti, mi is történt száz év során a populáris zenében, míg az előadóteremben az Öröm-Hang-Ár Zenei Alkotóműhely tart nagyszabású zenei foglalkozást óvodásoknak, Ecc, pecc, ki lehetsz? címmel, két részben. Az épület könyvtárában Sőnfeld Mátyás várja a nagyobbacska gyerekeket XiloFun című társasjátékos foglalkozására. Szombat délután a koncertteremben a Metrum Ensemble műsorát hallgathatják a zene születése iránt érdeklődők, ezt követően JaMese és zenekara játszik a felnőtteknek, később pedig a Mozes & Kaltenecker zenekar Jazz meets Pop! című produkciója várja a zeneszeretőket. Az előadóteremben sor kerül még délután az Aviso Quartet koncertjére, de azt is megtudhatják, milyen a jó, gyerekeknek szóló zenei ismeretterjesztő könyv, ezután meghallgathatják Janca Ákos zeneszerző, zenész, tanár előadását arról, hogy hogyan lehet megszólaltatni grafikus úton a legmodernebb hangszert, a számítógépet.

A könyvtárban Bincze Beáta beszédcoach, mentor és tréner mondja el, mitől lesz lenyűgöző egy előadás, végül pedig este Lovászi Edina és zenekara indul zenei felfedezésre a közönséggel. A koncert után zárul majd a kétnapos Showcase fesztivál, és a közönségszavazás eredményét is kihirdetik.

Borítókép: Ráhangoló körjáték zenepedagógussal a Magyar Zene Házában (Fotó: Teknős Miklós)