Meghalt a Batman, a Columbo és a Star Trek sorozatok rendezője, Robert Butler

Nagyjából két héttel a 95. születésnapja előtt, november 3-án érte a halál Robert Butler Emmy-díjas rendezőt Los Angelesben – tudatta a családja a The Holywood Reporterrel.

Butler a Pierce Brosnan főszereplésével készült Remington Steele-t is rendezte, de az ő nevéhez fűződik a Batman és a Star Trek sorozatok pilot epizódjainak rendezése is. A The Twilight Zone című sorozat két epizódját is ő forgatta le, sőt, még Columbo-epizódokkal is foglalkozott.

2015 februárjában az Amerikai Rendezők Céhe (DGA) életműdíjjal tüntette ki a televíziós rendezés terén elért kiváló teljesítményéért.