Még a kilencvenes évek közepén indult a szakmai pályája Kisvárdán, amikor is csatlakozott a helyi, Doktorock nevű szerveződéshez, amely kezdetben egy városi bohém zenekar volt, amelyet orvosok alkottak. Amikor tagja lett, éppen akkor kezdtek el nyitni a városi értelmiség felé, hogy együtt csináljanak színházat, itt élte át először a művészi munka katarzisát, emlékezik vissza Nagy Lóránt a Képmásnak adott interjújában.

Nagy Lóránt Az Orfeum mágusa olvasópróbáján. Forrás: Budapesti Operettszínház

A művész mindig is tudta, hogy a szakmát a legmagasabb színvonalon szeretné űzni, és hogy ehhez a legjobb mesterekre van szüksége. Tanodásként kezdte Pesten, de a vágyott cél mindig is a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) négyévente induló operett–musical szakja volt, 2001-ben Kerényi Imre fel is vette az osztályába. A 2005-ös színművészetis diploma után 2020-ban színháztudományi szakon is lediplomázott, majd 2021-ben művészeti ösztöndíjat kapott az akadémián, idén pedig felvételt nyert az SZFE zenés színház-, operarendező nappali szakára.