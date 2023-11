Pár nap és startol a 17. Román Filmhét az Uránia Nemzeti Filmszínházban

A november 7-én, kedden 19 órakor kezdődő nyitóvetítésen a november 16-i magyarországi premier előtt lesz látható a Libertate ’89 – Nagyszeben című, román–magyar koprodukcióban készült játékfilm, amely a ’89-es, véres romániai forradalom napjainak megidézésével az akkori eseményeket egy újabb szemszögből mutatja meg. A forradalmat tizennyolc évesen megélő Tudor Giurgiu rendező az Uránia Nemzeti Filmszínház közleményében úgy fogalmaz: „Ezzel a filmmel az a célom, hogy pontos képet fessek az akkori káoszról, másrészt, hogy magyarázatot adjak arra, vajon az igazi gyilkosokat miért nem vonták évekig felelősségre.” Rendezése a valós karakterek hiteles bemutatásán túl akciófilmbe illő izgalmakat kínál, a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) közönségdíjat kapott.

Szerepelnek a válogatásban a román filmművészetet jellemző, szatirikus hangvételű filmek: szombaton, november 11-én este lesz látható Paul Negoescu Derék emberek című társadalmi szatírája. Negoescu az új román fekete vígjáték mestere, Két sorsjegy című 2016-os komédiája a kevés nyereséges film egyike lett Romániában 2017-ben, a 12. román filmnapokon Magyarországon is vetítették. A Budapesten most bemutatkozó Derék emberek, Paul Negoescu új fekete komédiája nyolc román nemzeti filmdíjat, GOPO-t kapott, többek között a legjobb rendezésért, a legjobb forgatókönyvért és a legjobb főszerepért. Látható lesz az elsőfilmes moldáv rendező, Jon Bors Szén című alkotása is.

A programban helyet kapott egy romantikus lírai filmdráma, Mihal Sofronea A szelek nyomában című munkája, valamint egy magashegyi thriller, Daniel Sandu Az apa, aki hegyeket mozgat meg című filmje. Sandu első filmje, az Egy lépéssel az angyalok mögött látható volt a 2018-as válogatásban, mostani filmjének főszereplője egy nyugalmazott hírszerző tiszt (Adrian Titieni), aki a havasokban eltűnt fia keresésére indul. A válogatásban egy dokumentumfilm is feltűnik: Oana Giurgiu Alkalmi kémek című dokuja azokról a Kelet-Európából származó zsidó önkéntesekről szól, akiket a britek ügynökként juttattak vissza szülőföldjükre a második világháborúban. A film producere Tudor Giurgiu volt.

Három vetítésen a közönség az alkotókkal is találkozhat, a nyitófilmen a rendezővel, Tudor Giurgiuval, az Alkalmi kémek című film bemutatóján Oana Giurgiuval, a Derék emberek bemutatóján pedig a forgatókönyvíró párossal, Radu Romaniuc-kal és Oana Tudorral.

Borítókép: jelenetfotó a Libertate ’89 – Nagyszeben című filmből