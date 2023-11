The Last of Us sorozat: megvan, mikor érkezhet a folytatás

Mindenki örömére végre a HBO bejelentette, hogy a második évad forgatása 2024 elején kezdődik. Az HBO főnöke, Casey Bloys megjegyezte, hogy a forgatókönyvírók (WGA) és a színészek (SAG-AFTRA) sztrájkja miatt késik a sikersorozat következő évadának gyártása, és mivel a The Last of Us nem szerepelt a csatorna 2024-es bemutatóján, így legkorábban 2025-ben érkezhet meg a folytatás.

The Last of Us sorozat – az igazi dráma: egy olyan világban kell boldogulni, ahol talán az ember veszélyesebb a fertőzésnél (Fotó: HBO Max)

A 2023 januárjában bemutatott széria két főszereplője a csempész Joel, az a középkorú férfi, aki láthatóan minden nehéz helyzetben feltalálja magát, és Ellie, a makacs és életrevaló tinédzser. Joel feladata kicsempészni Ellie-t egy szigorúan őrzött városból, miután csaknem az egész egykori Egyesült Államokat bejárják. Azért kell menekülniük, mert a lány is megfertőződött azzal a gombaalapú vírussal, amely emberről emberre terjed, és kannibalisztikus hajlamokat ébreszt fel az fertőzött egyénekben annak érdekében, hogy önmagát tovább szaporítsa. Igen, ez valójában azt jelenti, hogy mindenhol zombik vannak.

A sztorit Neil Druckmann, a Naughty Dog nevű videójáték-fejlesztő cég kreatív fejese ötlötte ki, és azzal a Craig Mazinnal vitték képernyőre a sorozatot, aki a kábelcsatornának a Csernobil című miniszériát összerakta. Az alkotók tavasszal egy online sajtótájékoztatón árulták el, hogy a következő évadban sokkal több fertőzött fog felbukkanni a történetben.

Általában a kapcsolatok erejét hangsúlyoztuk (az első évadban), és azt, hogy a cselekvés pillanataiban próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Így történhetett az, hogy kevesebb akció volt, mint amit néhányan látni szerettek volna, mert nem feltétlenül tudtunk jelentőséget találni egy jó részüknek, és nagy volt az aggodalom, hogy túl ismétlődő lesz.

Borítókép: Az élő szereplők a videójáték karakterei mellett (Forrás: HBO Max és Naughty Dog)